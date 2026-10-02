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Velório de Lito Sousa será aberto ao público nesta sexta-feira (2)

O piloto e influenciador morreu na noite desta quinta-feira (1), aos 59 após lutar com a doença de Creutzfeldt-Jakob

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
02/10/2026 08:52 - atualizado em 02/10/2026 08:54

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Herança de Lito Sousa: saiba quem fica com a fortuna milionária
Ele faleceu no hospital Albert Einstein, onde estava internado durante tratamento da doença crédito: Tupi

O velório de Lito Sousa acontecerá na manhã desta sexta-feira (2/10), em Santana, na Zona Norte de São Paulo. A despedida iniciará às 9h e encerrará às 12h, segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais do piloto. 

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As homenagens serão abertas ao público geral na Organização Militar Museu Aeroespacial Paulista (MAPA) localizado na Avenida Braz Leme, 2594, nas instalações do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), no Campo de Marte. Após o meio-dia, as cerimônias de despedida serão restritas a familiares e amigos próximos.

Lito Sousa morreu na noite desta quinta-feira (1/10), aos 59 anos. Ele faleceu no hospital Albert Einstein, onde estava internado durante tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara. 

A informação foi confirmada por meio das redes sociais de Lito, em texto escrito pela esposa do influenciador, Mila Seidl, onde ela se despede em tom saudoso, dizendo: “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”. 

O diagnóstico da doença, conhecida pela progressão rápida, foi divulgado pelo casal em agosto deste ano. A evolução da doença em Lito ocorreu de forma atípica, e em vez de iniciar pelo declínio cognitivo, como na maioria dos casos, manifestou-se primeiramente no sistema motor. Sem cura, a equipe médica optou pelo suporte paliativo. 

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Em setembro, a família recebeu autorização para importar um medicamento experimental, sem testes prévios em humanos, fazendo de Lito o primeiro a recebê-lo. A medicação, porém, não obteve o resultado desejado.

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Lito demonstrava resiliência e afirmava que ia manter a cabeça no lugar e lutaria para ser o “primeiro a controlar essa doença no mundo”. Ele deixa a esposa, Mila, e um filho de 7 anos.

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