‘Ele não tinha medo da morte’: esposa de Lito Sousa fala em velório

Mila Seidl, de 41 anos, falou nesta sexta-feira (2) sobre a perda do marido, o influenciador Lito Sousa. Durante o velório, a empresária conversou com a imprensa e demonstrou a dor de perder o parceiro, que morreu aos 59 anos após ser diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição cerebral rara e sem cura descoberta durante um tratamento de câncer.

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Ela explicou a escolha de tornar a situação pública. "Foi uma decisão difícil entre abrir ou não abrir para o público, mas todo mundo acompanhou que, nas últimas semanas, fizemos uma grande comoção. Era justo", disse Mila.

A caminho do velório, ela usou as redes sociais para agradecer o carinho recebido e fez um pedido aos fãs de Lito. "Não tirem foto, porque tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de sete anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa".

O corpo de Lito foi velado no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), uma unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) localizada no Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital. O local ficou aberto ao público até 12h, seguido por uma cerimônia restrita a familiares e amigos durante a tarde.

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O influenciador morreu 41 dias após Mila revelar o diagnóstico da doença rara nas redes sociais. Ele chegou a utilizar um medicamento experimental, mas a DCJ progrediu rapidamente. A morte foi comunicada na quinta-feira (1º) em um vídeo narrado pela viúva, que declarou na publicação: "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".