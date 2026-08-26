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DIAGNÓSTICO RARO

Lito Sousa se emociona após diagnóstico raro: 'Não tenho medo de morrer'

Comandante do 'Aviões e Músicas' registrou suas emoções no dia em que soube da condição; agora, ele busca por tratamentos experimentais

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Flor Sette Camara*
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Repórter
26/08/2026 14:18 - atualizado em 26/08/2026 17:25

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Lito Sousa se emociona após diagnostico raro: 'Não tenho medo de morrer'
Lito Sousa e sua esposa, Mila Seidl, no vídeo em que o influenciador compartilhou suas emoções após o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob crédito: Reprodução / YouTube

O piloto e influenciador Lito Sousa divulgou nesta quarta-feira (26/8) um vídeo que gravou no dia em que recebeu o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição é uma doença neurológica rara, degenerativa e sem cura conhecida.

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A gravação foi feita antes de Lito e sua esposa, a empresária Mila Seidl, divulgarem a notícia. No registro, o influenciador fala sobre a possibilidade de morrer, o futuro de seus projetos e se emociona ao mencionar o filho.

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Mila explicou que demorou para compartilhar o vídeo porque não conseguia assisti-lo. Segundo ela, Lito quis registrar seus sentimentos logo após receber o resultado do exame que confirmou a doença.

No vídeo, ambos se emocionam ao falar do diagnóstico. “Apesar da notícia, que não é boa, o jogo só acaba quando termina”, disse o influenciador.

O comandante ainda completou: “Eu sou um homem da ciência, mas também sou um homem de muita fé. A gente nunca sabe o que pode acontecer, milagres ocorrem.”

Desde que o diagnóstico se tornou público na semana passada, o casal iniciou uma mobilização para buscar tratamentos experimentais. Lito já gravou um apelo em inglês direcionado a pesquisadores e instituições no exterior. Sua esposa relatou contatos com responsáveis por estudos nos Estados Unidos e na Europa.

O piloto se emocionou ao citar o filho. “Eu queria ter muito mais tempo com ele.”

Lito Sousa comanda o "Aviões e Músicas" há mais de 15 anos, um projeto para descomplicar a aviação e ajudar pessoas com medo de voar. Ele é mecânico internacional de aeronaves, com mais de 37 anos de experiência na aviação comercial.

O influenciador também é piloto privado e especialista em Fatores Humanos e Safety, sendo um dos maiores palestrantes sobre o tema no Brasil. Ele desenvolveu uma metodologia que já ajudou mais de 5 mil pessoas a superarem o medo de voar.

Atualmente, Lito é dono da maior escola de aviação do país, que forma mecânicos, pilotos, comissarias e engenheiros. Através de parcerias com empresas aéreas, ele é responsável por colocar a maioria dos novos profissionais no mercado de aviação.

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