Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição que causou a morte de Lito Sousa

Na última quinta-feira (1/10), o Brasil se despediu do especialista em aviação Lito Sousa, criador do popular canal "Aviões e Músicas". Sua morte, aos 59 anos, trouxe à tona uma condição de saúde rara e de rápida progressão: a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

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Diagnosticado com DCJ em agosto de 2026, Lito também enfrentava um câncer de próstata desde o início do ano. Seu caso ganhou notoriedade nacional após a Anvisa autorizar, em setembro, o uso de um medicamento experimental, o ALN-6457, tornando-o a primeira pessoa a receber a substância no país. A mobilização em torno de seu tratamento acendeu um alerta sobre os sintomas e os desafios no diagnóstico desta condição pouco conhecida.

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O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma encefalopatia espongiforme transmissível, caracterizada pela deterioração progressiva do cérebro. Causada por uma proteína infecciosa chamada príon, a condição provoca a formação de pequenas lesões no tecido cerebral, conferindo-lhe um aspecto esponjoso e levando à perda de neurônios.

Essa condição é extremamente rara. No Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, 547 casos foram confirmados entre 2005 e 2021.

Quais são os principais sintomas da DCJ?

Os sintomas iniciais da doença de Creutzfeldt-Jakob podem ser sutis e facilmente confundidos com outras condições neurológicas ou psiquiátricas. Com a progressão da doença, o quadro clínico se agrava rapidamente. Os sinais mais comuns incluem:

Perda de memória e confusão mental.

Alterações de personalidade, como ansiedade ou depressão.

Dificuldades de equilíbrio e coordenação motora (ataxia).

Movimentos musculares involuntários e súbitos (mioclonia).

Problemas de visão, incluindo visão turva ou cegueira.

Como a doença é diagnosticada?

O diagnóstico precoce da doença de Creutzfeldt-Jakob é um grande desafio para a medicina. Não existe um teste único e simples para confirmar a condição em um paciente vivo. A suspeita clínica é levantada com base na rápida evolução dos sintomas neurológicos.

Para investigar um caso suspeito, os médicos podem solicitar uma série de exames. A ressonância magnética do cérebro pode revelar alterações características em áreas específicas, assim como o eletroencefalograma (EEG), que também pode mostrar padrões anormais de atividade elétrica cerebral. Outro exame importante é a análise do líquido cefalorraquidiano, obtido por punção lombar, para detectar proteínas associadas à degeneração neuronal.

Apesar desses métodos, a confirmação definitiva da doença de Creutzfeldt-Jakob muitas vezes só é possível após o falecimento do paciente, por meio da análise do tecido cerebral.

Existe tratamento para a doença de Creutzfeldt-Jakob?

Atualmente, não há cura para a doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição é invariavelmente fatal, e a sobrevida após o início dos sintomas é geralmente curta, variando de alguns meses a, no máximo, dois anos. O tratamento disponível é paliativo, focado em aliviar os sintomas e proporcionar conforto ao paciente. Medicações podem ser utilizadas para controlar a dor e os movimentos musculares involuntários, buscando melhorar a qualidade de vida durante a progressão da enfermidade.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria