Tobey Maguire, de 'Homem-Aranha', celebra casamento da ex-mulher

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Tobey Maguire celebrou o casamento de sua ex-mulher, a designer de joias Jennifer Meyer, com o empresário Geoffrey Ogunlesi. A cerimônia aconteceu no último sábado (10/10) em um hotel luxuoso no Havaí.

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O evento ocorreu no Four Seasons Resort Lanai, hotel que possui uma Chave Michelin, uma premiação criada pelo Guia Michelin para reconhecer os hotéis mais extraordinários do mundo, nos Estados Unidos. A comemoração foi realizada poucas semanas após a conclusão definitiva do divórcio entre o astro de 51 anos e a designer.

O ex-casal anunciou a separação em 2016, mas só dez anos depois o processo legal do término foi oficializado. Maguire interpretou o herói na trilogia original dirigida por Sam Raimi, lançada entre 2002 e 2007, e no filme crossover “Homem-Aranha: sem volta para casa”, de 2021, como participação especial.

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Presença de convidados famosos

De acordo com a revista "People", o evento reuniu diversas personalidades conhecidas. A lista de presentes na cerimônia incluiu Leonardo DiCaprio acompanhado da namorada, Vittoria Ceretti; Jeff Bezos e a esposa, Lauren Sánchez Bezos; e Courteney Cox.

O noivo, Geoffrey Ogunlesi, é filho do advogado e banqueiro de investimentos bilionário nigeriano Adebayo Ogunlesi. Jennifer e Geoffrey assumiram o namoro em novembro de 2023, após meses de rumores, e ficaram noivos menos de um ano depois.

Tobey Maguire na cerimônia de casamento da ex-mulher, Jennifer Meyer, com Geoffrey Ogunlesi, no Havaí.People / reprodução

Em maio de 2026, o casal teve a primeira filha, sem divulgar o nome ou o dia exato do nascimento. A formalização do casamento aconteceu poucos meses após a chegada da bebê.

Histórico entre Tobey Maguire e Jennifer Meyer

Tobey Maguire e Jennifer Meyer se conheceram em 2003 nos bastidores do longa "Alma de Herói". O casamento ocorreu quatro anos depois em uma cerimônia discreta, realizada também no Havaí.

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A união gerou dois filhos: Ruby Sweetheart Maguire, de 19 anos, e Otis Tobias Maguire, de 17 anos. A formalização do divórcio ocorreu seis anos após o pedido judicial e dez anos após o término da relação.