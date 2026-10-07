Homem-Aranha vs avião: física explica se a teia poderia evitar uma queda real

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Seria possível para o Homem-Aranha parar um avião em queda livre usando apenas sua teia? Para a surpresa de muitos, a física diz que sim. Com a espessura correta, a seda de aranha pode superar a resistência do aço, tornando a cena icônica teoricamente viável. Este é um dos muitos exemplos que mostram como a ciência e a cultura pop estão mais conectadas do que imaginamos.

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Essa e outras curiosidades do universo do entretenimento são o ponto de partida do livro "Uma viagem científica pela cultura pop", lançamento da Editora ICH. Publicada em setembro de 2026 e escrita pelo físico e mestre em divulgação científica Lucas Miranda, a obra usa personagens e cenários famosos para explicar fenômenos biológicos, leis da física e avanços tecnológicos de um jeito acessível e divertido.

Dos superpoderes à biologia fantástica

No livro, o autor dedica capítulos inteiros para analisar a viabilidade por trás das habilidades de heróis conhecidos. Em outra parte, ele utiliza vampiros e até dinossauros para descomplicar o funcionamento do DNA e conceitos de genética e evolução, mostrando que o mundo real pode ser tão extraordinário quanto Hollywood.

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A análise se estende a ecossistemas inteiros, como no caso dos orcs de "O Senhor dos Anéis". "Na saga O Senhor dos Anéis, os orcs frequentemente são vistos como vilões (...). Mas a brutalidade e até os traços físicos desses seres têm uma enorme coerência biológica quando levamos em conta o ambiente em que vivem”, diz o autor na obra.

O trabalho também avança para as ciências humanas ao explorar como as narrativas de massa refletem preconceitos, pressões e estruturas de poder do mundo real. Assim, histórias em quadrinhos, jogos e filmes se transformam em ferramentas para discutir dilemas éticos e a busca por identidade na sociedade contemporânea.

Ao transformar o fascínio pela ficção em um motor para o aprendizado, a obra de Lucas Miranda constrói uma ponte sólida entre o conhecimento acadêmico e a curiosidade do dia a dia, reafirmando a ciência como uma lente fascinante para entender o mundo e a própria imaginação.

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Lucas Miranda é professor, físico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. A Editora ICH é o segmento de livros do Instituto Ciência Hoje (ICH), organização sem fins lucrativos com mais de 40 anos de atuação na difusão do conhecimento no Brasil.