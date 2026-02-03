Assine
Marvel e DC: Heróis e vilões que são brasileiros

    Kuhrra Daizonest (Marvel) – O nome é bem difícil e nem parece ser de um personagem brasileiro, não é mesmo?

    Foto: Divulgação
    Ele é um curandeiro em uma região pobre do Brasil e tem como destaque ser vilão do personagem Wolverine, um dos mais famosos e poderosos da Marvel.

    Foto: Divulgação
    Allegra Garcia (DC) – Uma das personagens brasileiras mais complexas e interessantes dos quadrinhos.

     Foto: Divulgação
    Ela nasceu na Amazônia e foi criada nas favelas do Rio de Janeiro. Ela tem como habilidade direcionar os raios ultravioletas do Sol no seu inimigo, além de controlar espectros.

    Foto: Divulgação
    Capitã Brasil (Marvel) – Uma personagem que tem como destaque o fato de seu nome e sua vestimenta serem totalmente voltados ao Brasil.

     Foto: Divulgação
    Apesar de não ser forte ou algum ser relevante, ela está no universo Marvel. Seu poder é realizar uma “dança hipnótica” que, inesperadamente, termina em um “ataque sônico”.

     Foto: Reprodução/Disney XD
    Jaguar 2 (DC) – Seu nome é Maria Concepcion de Guzman. Ela é uma estudante do Rio de Janeiro que toma a decisão de morar fora do país, no caso nos Estados Unidos.

     Foto: Divulgação
    Maria tem como habilidade se transformar em uma criatura humanoide felina muito forte e intensa.

    Foto: Divulgação
    Mancha Solar (Marvel) – Este é provavelmente o vilão brasileiro mais reconhecido do universo de super-heróis.

     Foto: Divulgação
    Sem surpreender muita gente, Roberto da Costa era um jogador de futebol antes de seus poderes (absorção e uso da energia solar) aparecerem e se tornarem parte do personagem.

    Foto: Divulgação
    Capoeira (DC) – Aqui temos um personagem que nÃ£o tem nenhuma habilidade ou superpoder.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    A questão é que ele é muito hábil na capoeira, e isso faz com que ele tenha uma ligação com o Brasil e consiga usar os movimentos para enfrentar os seus adversários.

    Foto: Divulgação
    A Conjuradora (Marvel) – O seu nome verdadeiro é Nina e “A Conjuradora” é a forma como ela quer ser chamada quando está em combate.

     Foto: Divulgação
    Ela tem personalidade forte e foi introduzida na história Doctor Strange and the Sorcerers Supreme #1.

    Foto: Divulgação
    José Hernandez (DC) – Quem acompanha as histórias da Liga da Justiça sabe que existem diversos Lanternas Verdes e um deles é brasileiro, sendo sua história bem interessante.

     Foto: Divulgação
    José Hernandez representou o Brasil ao aceitar a missão de guardião do Anel do Poder logo após encontrar Tagin Sur fragilizado e perto de morrer.

    Foto: Divulgação
    Paragon (Marvel) – Ela foi encontrada em uma aldeia indígena e então sequestrada pelo cientista Niles Van Roekel.

     Foto: Divulgação
    Depois disso, ela mudou sua vida já que se transformou em uma ciborgue. Apesar de ser pouca conhecida da maioria do público, é extremamente forte. Seus poderes são: superforça, supervelocidade e a capacidade de se teletransportar.

     Foto: Divulgação
    Fogo (DC) – Mais um personagem brasileiro que tem contato e sabe usar muito bem o fogo/energia quente.

     Foto: Divulgação
    Seu nome é Beatriz Bonilla da Costa e ela nasceu em uma aldeia indígena amazônica. Seus poderes (voar e controlar as chamas) apareceram depois que ela foi atingida por uma explosão.

     Foto: Divulgação
