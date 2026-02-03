Marvel e DC: Heróis e vilões que são brasileiros
Kuhrra Daizonest (Marvel) – O nome é bem difícil e nem parece ser de um personagem brasileiro, não é mesmo?Foto: Divulgação
Ele é um curandeiro em uma região pobre do Brasil e tem como destaque ser vilão do personagem Wolverine, um dos mais famosos e poderosos da Marvel.Foto: Divulgação
Allegra Garcia (DC) – Uma das personagens brasileiras mais complexas e interessantes dos quadrinhos.Foto: Divulgação
Ela nasceu na Amazônia e foi criada nas favelas do Rio de Janeiro. Ela tem como habilidade direcionar os raios ultravioletas do Sol no seu inimigo, além de controlar espectros.Foto: Divulgação
Capitã Brasil (Marvel) – Uma personagem que tem como destaque o fato de seu nome e sua vestimenta serem totalmente voltados ao Brasil.Foto: Divulgação
Apesar de não ser forte ou algum ser relevante, ela está no universo Marvel. Seu poder é realizar uma “dança hipnótica” que, inesperadamente, termina em um “ataque sônico”.Foto: Reprodução/Disney XD
Jaguar 2 (DC) – Seu nome é Maria Concepcion de Guzman. Ela é uma estudante do Rio de Janeiro que toma a decisão de morar fora do país, no caso nos Estados Unidos.Foto: Divulgação
Maria tem como habilidade se transformar em uma criatura humanoide felina muito forte e intensa.Foto: Divulgação
Mancha Solar (Marvel) – Este é provavelmente o vilão brasileiro mais reconhecido do universo de super-heróis.Foto: Divulgação
Sem surpreender muita gente, Roberto da Costa era um jogador de futebol antes de seus poderes (absorção e uso da energia solar) aparecerem e se tornarem parte do personagem.Foto: Divulgação
A questão é que ele é muito hábil na capoeira, e isso faz com que ele tenha uma ligação com o Brasil e consiga usar os movimentos para enfrentar os seus adversários.Foto: Divulgação
A Conjuradora (Marvel) – O seu nome verdadeiro é Nina e “A Conjuradora” é a forma como ela quer ser chamada quando está em combate.Foto: Divulgação
Ela tem personalidade forte e foi introduzida na história Doctor Strange and the Sorcerers Supreme #1.Foto: Divulgação
José Hernandez (DC) – Quem acompanha as histórias da Liga da Justiça sabe que existem diversos Lanternas Verdes e um deles é brasileiro, sendo sua história bem interessante.Foto: Divulgação
José Hernandez representou o Brasil ao aceitar a missão de guardião do Anel do Poder logo após encontrar Tagin Sur fragilizado e perto de morrer.Foto: Divulgação
Paragon (Marvel) – Ela foi encontrada em uma aldeia indígena e então sequestrada pelo cientista Niles Van Roekel.Foto: Divulgação
Depois disso, ela mudou sua vida já que se transformou em uma ciborgue. Apesar de ser pouca conhecida da maioria do público, é extremamente forte. Seus poderes são: superforça, supervelocidade e a capacidade de se teletransportar.Foto: Divulgação
Fogo (DC) – Mais um personagem brasileiro que tem contato e sabe usar muito bem o fogo/energia quente.Foto: Divulgação
Seu nome é Beatriz Bonilla da Costa e ela nasceu em uma aldeia indígena amazônica. Seus poderes (voar e controlar as chamas) apareceram depois que ela foi atingida por uma explosão.Foto: Divulgação