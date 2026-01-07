Assine
5 descobertas científicas tão incríveis que parecem ficção

Do fungo que produz nanopartículas de ouro a bactérias que comem plástico; conheça inovações da biotecnologia que estão mudando nosso mundo.

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
07/01/2026 11:53

Microrganismos como o fungo Fusarium oxysporum são capazes de produzir nanopartículas de ouro, uma inovação promissora da biotecnologia. crédito: Freepik

A ciência moderna parece, por vezes, um roteiro de ficção. Novas tecnologias e descobertas biológicas estão redefinindo os limites do possível, com aplicações práticas que vão desde a limpeza de oceanos até a criação de materiais revolucionários. Bactérias capazes de devorar plástico e fungos que acumulam ouro são apenas alguns exemplos de inovações que já estão entre nós.

Esses avanços, muitos impulsionados pela biotecnologia, aproveitam processos naturais para resolver problemas complexos criados pelo homem. A capacidade de modificar geneticamente organismos abre portas para soluções sustentáveis e eficientes. Conheça cinco descobertas científicas que desafiam a imaginação e prometem transformar o futuro.

Inovações surpreendentes da biotecnologia

1. Bactérias que devoram plástico
Um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo ganhou um aliado microscópico. Descoberta em 2016, a bactéria Ideonella sakaiensis evoluiu para se alimentar de plástico PET, o mesmo material de garrafas de refrigerante. O microrganismo produz enzimas que quebram o polímero em seus componentes básicos, que podem ser reutilizados para criar novo plástico.

A descoberta abre caminho para usinas de reciclagem biológica, capazes de processar resíduos plásticos de forma mais limpa. O principal desafio, no entanto, é otimizar a velocidade do processo para viabilizar a aplicação em escala industrial.

2. O fungo que produz nanopartículas de ouro
A ideia de fabricar ouro parece alquimia, mas o fungo Fusarium oxysporum consegue fazer algo semelhante. Ele não cria o metal do nada, mas é capaz de extrair e solidificar íons de ouro dissolvidos em soluções líquidas. Ao interagir com cloreto de ouro, uma substância tóxica, o fungo o transforma em nanopartículas de ouro puro.

Embora ainda em fase de pesquisa, essa capacidade tem potencial para ser usada na mineração e na descontaminação de áreas industriais, oferecendo um método ecológico para recuperar metais valiosos de resíduos.

3. Plantas que brilham no escuro
Imagine ruas e casas iluminadas por plantas, sem gastar eletricidade. Em um avanço notável, pesquisadores conseguiram criar plantas bioluminescentes inserindo nelas o DNA de cogumelos que brilham naturalmente. O resultado são vegetais que emitem uma luz suave e contínua durante todo o seu ciclo de vida.

Embora a luminosidade atual ainda não seja suficiente para substituir uma lâmpada, a tecnologia avança e promete ser uma fonte de luz orgânica e sustentável, reduzindo o consumo de energia no futuro.

4. Mini-órgãos criados em laboratório
A ciência desenvolveu os chamados organoides: versões em miniatura e simplificadas de órgãos humanos, como cérebro, fígado e rins. Cultivados em laboratório a partir de células-tronco, eles imitam a estrutura e as funções básicas dos órgãos reais, representando uma revolução para a pesquisa médica.

Os organoides são uma ferramenta poderosa para estudar o desenvolvimento de doenças e testar a eficácia de novos medicamentos, diminuindo a necessidade de testes em animais e acelerando o desenvolvimento de tratamentos personalizados.

5. Tecido de aranha sem aranhas
A seda de aranha é um dos materiais mais resistentes e leves da natureza, mas sua "criação" em larga escala é inviável. Para contornar o problema, cientistas usam engenharia genética em microrganismos, como bactérias e leveduras, e até mesmo em cabras, para que produzam as proteínas da seda. O material pode ser transformado em um fio com propriedades idênticas ao original.

Essa “seda sintética” tem aplicações que vão de coletes à prova de balas e suturas médicas a roupas de alta performance. O principal desafio continua sendo a produção em escala industrial a um custo competitivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

