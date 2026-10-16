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Ana Maria Braga revela aborto na juventude e defende legalização

Apresentadora deu entrevista à "Veja" e disse não se arrepender da decisão, tomada num momento em que não contava com "estabilidade financeira"

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/10/2026 15:59

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Em entrevista, Ana Maria Braga revela aborto na juventude e defende legalização
Ana Maria Braga disse na entrevista que não se define como feminista crédito: Tupi

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que realizou um aborto durante a juventude. Mãe de Pedro e Mariana, a comunicadora classificou o episódio vivido no passado como uma experiência "péssima". Ainda assim, ela afirmou que não se arrepende da decisão que tomou.

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Em entrevista concedida à revista "Veja", ela explicou os motivos de ter recorrido ao procedimento. Segundo afirmou, a decisão ocorreu por não ter estabilidade financeira na época. Ana Maria também declarou que não carrega nenhuma culpa pelo que fez.


"Não recomendo", disse. Ela completou o relato dizendo que sentia não ter outra saída naquele período.


 



Na mesma entrevista, a apresentadora se manifestou abertamente a favor da legalização do aborto. A comunicadora aproveitou a oportunidade para defender a autonomia reprodutiva feminina.


Ao ser questionada a respeito de suas convicções pessoais, Ana Maria afirmou que não se considera feminista. Em vez dessa definição, ela declarou que prefere adotar o termo "feminina".



A comunicadora disse enxergar a mulher ao lado do homem, com respeito e reconhecimento mútuos. Ela também abordou a conciliação da atuação profissional ativa com as funções exercidas como mãe e como esposa.


 


Para a comunicadora, a adoção de posturas radicais pode atrapalhar a convivência cotidiana entre os gêneros.


"Não significa, porém, que ache os homens inferiores", destacou Ana Maria ao detalhar sua visão.

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A apresentadora acrescentou que, em sua opinião, parte do movimento feminista acaba prejudicando a busca por um convívio mais equilibrado entre homens e mulheres.


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