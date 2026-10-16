Sequência de 'A rede social' decepciona nas bilheterias e estreia com US$ 5,5 milhões

O terror "Other Mommy" surpreendeu o mercado cinematográfico ao abrir na liderança das bilheterias da América do Norte com US$ 27,5 milhões. O resultado superou com folga o lançamento de “O Outro Lado das Redes” ("The Social Reckoning"), a continuação espiritual de "A Rede Social", que amargou o quinto lugar com apenas US$ 5,5 milhões arrecadados.

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Estrelado por Jessica Chastain em dose dupla — interpretando tanto a mãe Ursula quanto a entidade sinistra que assume sua forma —, a obra da Universal e Blumhouse superou a forte rejeição inicial dos espectadores. Mesmo com nota "D+" nas pesquisas do CinemaScore e 19% de aprovação no Rotten Tomatoes, o título somou US$ 17,69 milhões internacionalmente, totalizando US$ 45,19 milhões globais contra um orçamento de US$ 18 milhões.

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Fracasso de bilheteria do drama corporativo

Por sua vez, "The Social Reckoning" (intitulado "O Outro Lado das Redes"), escrito e dirigido por Aaron Sorkin, ficou muito abaixo das projeções de estreia, que previam entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões. No circuito internacional, a produção da Sony conquistou US$ 3,5 milhões em 29 mercados, fechando uma largada mundial de US$ 9 milhões.

O enredo acompanha uma engenheira vivida por Mikey Madison que entrega milhares de documentos internos da rede social ao repórter interpretado por Jeremy Allen White. A recepção permaneceu morna, com 54% no Rotten Tomatoes e nota "B-" no CinemaScore, atraindo majoritariamente homens mais velhos às salas de exibição.

A comparação entre as duas obras sempre foi desafiadora diante do sucesso de "A Rede Social", que faturou US$ 224 milhões. Sem os retornos de David Fincher e Jesse Eisenberg, a Sony definiu o novo filme como uma "peça complementar" e reduziu o custo de produção para US$ 30 milhões.

Quedas e novos lançamentos no mercado

Na segunda posição do ranking, o suspense psicológico "Verity" faturou US$ 11,4 milhões pela Amazon MGM, acumulando US$ 113 milhões no mundo. O terceiro lugar coube a "Resident Evil", que somou US$ 8,3 milhões e garantiu expressivos US$ 300 milhões globais, ajudando a compensar as perdas da Sony.

O thriller "Coração da Fera", com Brad Pitt, alcançou a quarta colocação com US$ 7,1 milhões, totalizando US$ 131,3 milhões globais contra um orçamento de US$ 82 milhões. Já a sátira "Digger", estrelada por Tom Cruise, caiu 60% e fez US$ 3,2 milhões, acumulando US$ 35,3 milhões no mundo diante de um custo superior a US$ 160 milhões para a Warner Bros.

No circuito restrito, produções independentes iniciaram suas trajetórias em busca de espaço na temporada de prêmios:

o drama "Fjord", vencedor da Palma de Ouro, somou US$ 124 mil em quatro cinemas de Nova York e Los Angeles;

a comédia dramática "Misty Green", dirigida por Chris Rock, registrou US$ 85.716 em seis salas durante o fim de semana;

o documentário "Musk", com quase quatro horas de duração, gerou US$ 68.900 em quatro salas.

Apesar da arrecadação mais lenta em outubro, a indústria já acumula US$ 8 bilhões nas bilheterias domésticas da temporada. Próximos lançamentos buscam ampliar a frequência do público rumo à reta final do ano.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria