Resident Evil alcança uma marca que muda a disputa entre os filmes da saga: produção supera US$ 320 milhões e ganha lugar de destaque na história da franquia

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O filme "Resident Evil" alcançou 320,2 milhões de dólares em arrecadação global ao fechar o dia 11 de outubro. O longa somou 62,7 milhões de dólares em seu quarto fim de semana nos cinemas e retomou o primeiro lugar da bilheteria mundial para a Sony Pictures e Constantin Film, impulsionado pela estreia na China.

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Com esse desempenho, a produção superou a marca de "Resident Evil: The Final Chapter", filme que encerrou sua trajetória com 312,2 milhões de dólares em 2017. O novo total transforma a obra na maior bilheteria da franquia em números nominais, sem ajuste pela inflação. O resultado também superou os 270 milhões de dólares de "Weapons", tornando-se o maior faturamento comercial da carreira do diretor Zach Cregger.

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Desempenho na China e mercados internacionais

O mercado chinês gerou 40,6 milhões de dólares desde o lançamento em 5 de outubro, durante o encerramento da Semana Dourada. Esse montante representou quase dois terços do valor obtido mundialmente no fim de semana. Nos três dias de exibição analisados, o filme obteve 81,2 milhões de yuans no país, quantia equivalente a 12,1 milhões de dólares.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, a produção acumulou 181,7 milhões de dólares em 67 territórios e mais de 38.150 telas. O total internacional responde por 57% da receita global, com destaque para os seguintes países:

Reino Unido: 17 milhões de dólares

México: 11,8 milhões de dólares

Austrália: 8,5 milhões de dólares

França: 8,5 milhões de dólares

Alemanha: 7,3 milhões de dólares

Espanha: 7,1 milhões de dólares

Japão: 3,6 milhões de dólares na estreia

As sessões em salas IMAX arrecadaram 8,8 milhões de dólares no fim de semana, com 7,7 milhões de dólares procedentes da China. A receita acumulada nesse formato específico atingiu 32,8 milhões de dólares.

Bilheteria na América do Norte

Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme registrou 138,525 milhões de dólares acumulados e ocupou o terceiro lugar no período entre 9 e 11 de outubro, ao somar 8,35 milhões de dólares em 3.085 salas. A liderança doméstica ficou com "Other Mommy", que arrecadou 27,5 milhões de dólares na estreia, enquanto "Verity" ocupou o segundo lugar com 11,48 milhões de dólares.

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A distribuição diária no mercado norte-americano somou 2,325 milhões de dólares na sexta-feira, 3,49 milhões de dólares no sábado e 2,535 milhões de dólares no domingo. A soma obtida pelos cinemas locais representa os 43% restantes do faturamento total do longa-metragem.