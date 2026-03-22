"Resident Evil" faz 30 anos e "Requiem" bate 6 milhões de vendas

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A franquia ‘Resident Evil’ celebra 30 anos neste 22 de março de 2026, consolidando-se como um dos maiores blockbusters da indústria com o lançamento de ‘Resident Evil Requiem'. O novo título da Capcom, lançado no dia 27 de fevereiro, atingiu a marca histórica de 6 milhões de cópias vendidas em apenas 16 dias, superando o desempenho inicial do aclamado ‘RE4 Remake'.

Para analisar esse fenômeno, o podcast Glitch Clube recebeu João Alves, do site REvil, portal especializado na marca. No episódio, o convidado debate como o sucesso comercial reafirma o Brasil como um dos maiores mercados globais para a série, impulsionado por um engajamento tribal comparável ao de grandes sagas do cinema. O debate explora como a empresa japonesa conseguiu furar a bolha e atrair novas gerações sem perder a essência do horror.

Inovação tecnológica

A performance técnica de ‘Requiem’ define um novo divisor de águas para o gênero, especialmente pela paridade alcançada no Nintendo Switch 2. Graças ao uso de Inteligência Artificial, como o DLSS 3.5, o título entrega um realismo impressionante sem sobrecarregar o sistema. Na prática, isso encerra a era das "versões capadas" para dispositivos móveis: agora, o desempenho portátil é comparável ao de computadores potentes, com sombras e reflexos cinematográficos na palma da mão. De acordo com João Lucas, do site REvil, "o jogo trabalha bem a nostalgia dos clássicos ao mesmo tempo em que traz altos saltos tecnológicos e uma narrativa mais interativa". O uso de iluminação via Path Tracing ainda transforma o lançamento em um teste de fogo para placas de vídeo de última geração e consoles modernos.

"O Requiem atende as expectativas e bateu recordes de jogadores simultâneos na Steam, algo que mostra como a comunidade é plural e engajada", destaca João durante a conversa.

Personagens que furaram a bolha

Durante a conversa, João Alves destacou que o sucesso da marca transcende os consoles graças à força de seus protagonistas e à expansão para outras mídias. "Muita gente vai torcer o nariz, mas os filmes foram bastante responsáveis por fazer a franquia furar a bolha; conheço pessoas que chegaram aos jogos por causa deles", explica o especialista. Para ele, figuras como Leon, Jill, Chris e Ada já estão consolidadas no imaginário da cultura pop global. João ressalta que, enquanto Leon lidera em produtos licenciados, Jill se popularizou como um ícone de força feminina desde o caos em Raccoon City.

O futuro do Survival Horror

O debate no Glitch também explorou a evolução do gênero, diferenciando o tradicional survival horror do "action horror", tendência que ganhou força a partir de ‘Resident Evil 4’. A introdução de mecânicas dinâmicas, como a transição instantânea entre primeira e terceira pessoa, demonstra o amadurecimento da franquia em oferecer acessibilidade e imersão total ao jogador. A recontextualização de fatos antigos através do "retcon" gera discussões intensas no fandom, sugerindo que a Capcom está unificando sua linha do tempo canônica através dos remakes modernos. Esse movimento estratégico mantém a curiosidade do público sobre os próximos passos da narrativa e o destino de personagens icônicos como Leon e Jill.

Legado de três décadas e impacto cultural

João Alves, do site REvil, analisa o sucesso de Resident Evil Requiem e o impacto da franquia Resident Evil durante participação no Glitch Clube Credito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press.

Ao completar três décadas, ‘Resident Evil’ transcende os videogames e ocupa um lugar central no imaginário da cultura pop global através de filmes e séries. A capacidade de criar vilões memoráveis, como a família Baker e a Lady Dimitrescu, garante que a marca permaneça relevante além do nicho gamer. Com o sucesso avassalador de ‘Requiem’, a expectativa agora se volta para possíveis anúncios de novos remakes ou capítulos inéditos que utilizem IA avançada para o comportamento de inimigos. O legado da mansão de 1996 evoluiu para um ecossistema transmídia robusto que, em 2026, mostra que o terror de sobrevivência está mais vivo e lucrativo do que nunca.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia