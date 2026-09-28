"Resident evil" faz boa jogada ao se afastar do padrão do game

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Folhapress - Poucas coisas assustam mais um fã fiel dos jogos “Resident evil” do que uma adaptação cinematográfica. Não há tanto com que se preocupar desta vez, porém. O papel dos games originais no filme atualmente em cartaz é menor, e a produção, enfim, decide assumir um lado mais próximo do terror, o que não se via nas tentativas anteriores.



Neste retorno aos cinemas dirigido por Zach Cregger, do sucesso “A hora do mal”, um jovem cansado e mal remunerado ocupa o lugar dos bonitões do Departamento de Polícia de Raccoon City e de suas divisões especiais.



O herói desajeitado é Bryan, vivido por Austin Abrams, um entregador de medicamentos que, no meio de uma confusão em um hospital abarrotado, acaba sendo designado para levar um pacote para a cidade icônica. O aviso é de que o caminho não será fácil por causa da neve.



O trajeto vai revelando aos poucos um mundo à beira do colapso, repleto de situações que se acumulam como uma bola de neve – uma ligação da namorada, um atropelamento, uma fuga no meio do nada.

A visão é quase oposta àquela que persistiu por mais de década sob o olhar do diretor Paul W.S. Anderson, nas adaptações anteriores, mais explosivas. O novo filme encontra um caminho próprio que funciona muito por conta do distanciamento dos jogos da Capcom.



Na nova proposta, os holofotes saem dos personagens atrelados ao incidente biológico da Umbrella Corporation, acontecimento que está no cerne da franquia de jogos, e miram o que se passa nos arredores de Raccoon City.



Se os filmes de Anderson tinham de tiroteios bem filmados e personagens confiantes – como a protagonista implacável interpretada por Milla Jovovich – , aqui há despreparo, improviso e caos.

FILME DE ZUMBI



É também um filme de zumbi que surpreende por fugir do esperado. As hordas e a matança desempenham papel menor, enquanto Cregger se apropria de outros subgêneros do terror para montar sua narrativa. Há, por exemplo, uma perseguição implacável que poderia ter saído do "slasher", subgênero marcado pela violência gráfica.



Os próprios monstros deste “Resident evil” se afastam do padrão entorpecido dos mortos-vivos usuais, estando mais próximos do horror corporal, o "body horror".



De volta à trama, Bryan carrega um pacote que contém uma substância crucial para o desenvolvimento de uma vacina. Isso, somado à estrutura inicial de um filme de estrada, aproxima a produção de outro game de zumbi de sucesso, "The last of us".



Mas tudo opera quase na lógica da paródia, num casamento de "Fargo: uma comédia de erros" com "A Estrada", de Cormac McCarthy. Surge ainda, na história, uma questão de paternidade mal resolvida, que é retomada de forma constrangedora no final do filme.



Enquanto a coisa começa a desandar para Bryan logo nos primeiros minutos, para o filme o ritmo empaca com a chegada à cidade. O bom timing do início dá lugar ao excesso desconfortável de piadas e a sequências menos criativas.

JOGOS DE TIRO



Mesmo distante do jogo, porém, há um olhar inspirado para a fronteira entre a linguagem do cinema e a do videogame. Alguns momentos, por exemplo, adotam uma perspectiva em primeira pessoa que remete imediatamente à encenação dos jogos de tiro.



Mas o protagonista logo percebe que armas de fogo são mais complicadas de manusear do que o esperado. Enquanto cadeados costumam ser destruídos à base de bala nos jogos, no mundo real exigem, veja só, uma chave – ou ao menos uma boa pontaria.



Zach Cregger pode até vir de uma boa sequência de trabalhos, mas costuma pesar a mão justamente na hora de embalar e pôr a cereja no topo do bolo de seus filmes. Ainda assim, o diretor captura o essencial da série ao combinar galhofa e horror com uma ação dinâmica e um suspense inventivo.

“RESIDENT EVIL”

(EUA, 2026, 1h35). Direção: Zach Cregger. Com Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis e Paul Walter Hauser. Em cartaz em salas dos complexos Cineart, Cinemark, Cinépolis e Cinesercla.

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