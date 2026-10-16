Postura de Renata Lo Prete em sabatina com Lula viraliza nas redes

A postura de Renata Lo Prete durante a sabatina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou repercussão positiva nas redes sociais.

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A TV Globo exibiu a entrevista na noite de quinta-feira (15/10). A serenidade e a condução técnica da apresentadora estiveram entre os pontos mais comentados pelos telespectadores.

O público destacou a capacidade da jornalista de manter o equilíbrio na condução da conversa. De acordo com as postagens, a condutora abordou questões centrais para o cenário eleitoral sem perder a postura serena.

Avaliação dos telespectadores nas redes

Nas publicações, os espectadores elogiaram a precisão da comunicadora e a gestão equilibrada do tempo. Essa dinâmica permitiu que o entrevistado respondesse aos questionamentos apresentados.

Em postagem no X, um perfil de entretenimento ressaltou o "carisma, dicção e profissionalismo" de Lo Prete, considerando a apresentadora uma das maiores jornalistas da TV no momento.

Outros comentários enfatizaram a imparcialidade mantida pela jornalista. O repórter Ricardo Souza definiu a transmissão como "infinitamente superior" sob o comando de Lo Prete. Telespectadores reforçaram que a condução firme e respeitosa mostrou como a clareza nas perguntas não depende de agressividade.

Temas centrais debatidos no encontro

Durante os 40 minutos de transmissão, a comunicadora questionou o candidato a respeito de pontos sensíveis e de grande interesse público na política e na economia:





Maioridade penal: aplicação da redução da idade penal para crimes hediondos.







Custo de energia: impactos e valores das tarifas elétricas.







Eletrobras: medidas e discussões em torno do processo de privatização.







STF: andamento de investigações que envolvem ministros da corte.





Encerramento no estúdio

O final da entrevista rendeu risadas no estúdio quando Lula excedeu os minutos previstos. Em tom de brincadeira, o entrevistado sugeriu gravar "mais um programa".

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A âncora respondeu com bom humor antes de finalizar o bloco: "Eu agora lhe dou mais um minuto para as suas considerações finais".