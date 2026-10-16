Netflix anuncia mudança que atinge 6% da equipe global, e a lista de áreas afetadas revela o alcance de um corte de aproximadamente mil empregos na companhia
Gigante do streaming ajusta quadro de colaboradores para priorizar áreas de alto impacto; foco total em novas tecnologias e expansão global
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A Netflix anunciou o corte de 1.000 postos de trabalho em escala global diante da concorrência no mercado de streaming. A redução atinge cerca de 6% da sua força de trabalho total e afeta principalmente os departamentos de recursos humanos, jurídico, produto e tecnologia. Esse movimento representa o corte mais profundo da empresa desde 2022.
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No mês passado, o co-diretor executivo Ted Sarandos afirmou durante a conferência Bloomberg Screentime summit que o ritmo da organização estava abaixo do desejado: "Não estamos crescendo tão rápido quanto eu gostaria que crescêssemos".
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Cenário competitivo e foco estratégico
O setor de streaming atravessa uma fase de consolidação motivada pela fusão de US$ 110 bilhões (£ 83,6 bilhões) entre a Paramount e a Warner Bros, dona da HBO. Simultaneamente, plataformas gratuitas como YouTube e TikTok continuam disputando a audiência do público.
Em mensagem enviada aos funcionários, Sarandos e o co-diretor executivo Greg Peters comunicaram que a empresa pretende manter aportes pontuais: "Continuar a investir agressivamente em áreas de alto impacto para melhorar nosso serviço e impulsionar ainda mais o crescimento e a inovação".
Ao comentar as alterações estruturais, os executivos pontuaram: "Nossa missão de entreter o mundo é ambiciosa, e cumpri-la exige disciplina sobre onde priorizamos nossas pessoas e recursos". Os gestores informarão em breve os colaboradores afetados pelos desligamentos.
Desafios operacionais e novas receitas
A companhia comunicou que segue no caminho para cumprir suas projeções financeiras, com a divulgação dos resultados mais recentes programada para o dia 20 de outubro.
Investidores analisam o engajamento dos usuários, avaliando o tempo dedicado à plataforma frente ao avanço de YouTube e TikTok. A Netflix mantém a encomenda de novos títulos, destacando a produção de mistério subaquático "Below" como a atração mais popular do catálogo atualmente.
A empresa também busca ampliar seus negócios por meio de jogos eletrônicos e da inclusão de publicidade antes e durante a transmissão de filmes e séries.
O analista sênior da eMarketer, Ross Benes, analisou as iniciativas comerciais: "Eles não conseguiram encontrar outra linha de receita relevante". Benes declarou que a empresa continua dependente do modelo de assinaturas, formato que pode estar atingindo um limite.
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Segundo o analista: "Eventualmente, como estão se aproximando de um teto com isso, precisarão de outra fonte de receita para diversificar, e é aí que tem sido mais difícil". A última grande etapa de demissões na Netflix ocorreu em 2022, quando a empresa dispensou cerca de 450 profissionais após perder assinantes pela primeira vez em mais de uma década.