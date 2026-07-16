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Preocupações com crescimento derrubam ação da Netflix

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AFP
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Repórter
16/07/2026 20:28

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As ações da Netflix caíram 8% nesta quinta-feira (16), após resultados que decepcionaram os investidores, já preocupados com a desaceleração do engajamento na gigante do streaming.

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A empresa teve um lucro líquido de US$ 3,4 bilhões (R$ 17 bilhões) entre abril e junho, um aumento de mais de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita foi de US$ 12,56 bilhões (R$ 64 bilhões), um pouco abaixo das projeções dos analistas, o que representou um aumento em 12 meses de 13,4%, a taxa de crescimento mais baixa em quase três anos.

A Netflix prevê uma desaceleração adicional no terceiro trimestre, com um crescimento de 11,7%. A empresa não divulga seu número de assinantes desde o primeiro trimestre de 2025, por considerar muito volátil esse indicador, antes acompanhado muito de perto.

A plataforma informou que os assinantes passaram 97 bilhões de horas consumindo conteúdo no primeiro semestre, um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A gigante do streaming enfrenta uma concorrência acirrada do YouTube, TikTok e de outros provedores de conteúdo no formato curto. O YouTube superou a Netflix em média de visualização diária em 2025, segundo a empresa de pesquisa Digital i, citada pelo TechCrunch.

A Netflix afirmou que tem margem para crescer. A empresa está diversificando seu conteúdo, mais recentemente com vídeos curtos, após se expandir para eventos ao vivo, podcasts e videogames.

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smb/arp/jm/mvl/lb/am

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