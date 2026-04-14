CEO da Netflix e donos de cinemas se reúnem na CinemaCon
compartilheSIGA
O CEO da Netflix, Ted Sarandos, e donos de salas de cinema exploraram possibilidades de aproximação, durante uma reunião em Las Vegas no último domingo (12), por ocasião da CinemaCon, convenção anual do setor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A expansão da plataforma de streaming contribuiu para uma mudança nos hábitos de consumo do público, que passou a frequentar menos os cinemas após a pandemia de covid-19.
"Foi uma reunião construtiva", disse nesta terça-feira Michael O'Leary, presidente da Cinema United, que reúne cerca de 700 empresas e centenas de cinemas independentes dentro e fora dos Estados Unidos.
Sarandos agendou a reunião quando negociava a compra dos estúdios Warner Bros., disse O'Leary, durante um café da manhã com jornalistas na CinemaCon. O CEO da Netflix acabou se retirando da disputa, deixando o caminho livre para a Paramount Skydance.
"Acho que existe um reconhecimento de que precisamos buscar maneiras de nos ajudarmos mutuamente. Existe um caminho a seguir no futuro? Acho que existe um desejo de fazer isso, falando de forma geral", disse o porta-voz do grupo.
"O fato de ele ter voado até aqui para conversar conosco (...) Acredito firmemente em estar presente e conversar cara a cara com as pessoas. Então, só por isso, já é positivo", acrescentou O'Leary.
Devido às diferenças entre os modelos de negócios dos cinemas e das plataformas de streaming, o porta-voz lembrou que o desafio é "encontrar um meio-termo que permita que ambos se complementem um pouco melhor".
O'Leary ressaltou que ainda não há um consenso, e que a Netflix não fez nenhuma promessa no sentido de levar seus filmes para os cinemas.
Questionado sobre a possibilidade de receber a Netflix na CinemaCon no futuro, O'Leary respondeu: "Nossas portas estão abertas para qualquer um que quiser estar no cinema de uma forma significativa. Se você está me perguntando se daqui a dois anos eles estarão fazendo uma apresentação da Netflix, porque há meia dúzia de filmes chegando aos cinemas com toda uma campanha de marketing... Sim, com certeza, encontraremos tempo."
A Netflix não respondeu ao contato feito pela AFP.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pr/lb/lb/am