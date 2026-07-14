Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atriz Ellen Burstyn receberá prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Veneza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/07/2026 09:50

compartilhe

SIGA

A atriz americana Ellen Burstyn, conhecida principalmente por seus papéis em "O Exorcista" e "Alice Não Mora Mais Aqui", receberá um prêmio em reconhecimento ao conjunto de sua carreira no Festival de Cinema de Veneza deste ano, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (14).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A atriz, de 93 anos, que participou de mais de 150 filmes, afirmou sentir-se "muito honrada" com a decisão de lhe conceder o Leão de Ouro.

"Uau! Não só poderei viajar para uma das minhas cidades favoritas no mundo, como também voltarei para casa com um Leão de Ouro nos braços", declarou, segundo o festival.

A edição deste ano acontecerá de 2 a 12 de setembro, e o júri será presidido pela atriz americana Maggie Gyllenhaal.

Burstyn alcançou fama internacional com o sucesso do filme "O Exorcista", de William Friedkin, lançado em 1973, no qual interpretou a mãe de uma menina possuída por forças demoníacas.

No ano seguinte, ganhou o Oscar de melhor atriz por "Alice Não Mora Mais Aqui", de Martin Scorsese. Ao longo de seus 60 anos de carreira, recebeu numerosos prêmios por atuações no cinema, no teatro e na televisão.

O diretor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, afirmou que Burstyn é "uma atriz de intensidade e autenticidade excepcionais".

Segundo ele, a artista conferiu "profundidade e complexidade a personagens femininas inesquecíveis que encarnam as contradições e transformações da mulher contemporânea".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cmk-ide/yad/hgs/avl/lm

Tópicos relacionados:

cinema festival italia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay