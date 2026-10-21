Bruna Drews, repórter que acusou Datena de assédio sexual, lança livro sobre feminismo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista Bruna Drews investiga as formas de domesticação da psique feminina no livro "A Pílula Lilás". A publicação funciona como um manifesto feminista e analisa temas como violência patriarcal, feminicídio, misoginia nas redes sociais, pressão estética e transtornos alimentares.

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A produção da obra teve como ponto de partida a denúncia de assédio sexual contra o apresentador José Luiz Datena, em 2018. Segundo a acusação, durante uma confraternização, o jornalista fez comentários sobre o peso da repórter e proferiu declarações sexuais explícitas.

“O episódio aconteceu em 2018, quando eu ainda trabalhava como repórter de televisão. Comentários sobre meu corpo e situações constrangedoras durante as entradas ao vivo eram rotina, mas eu fazia o que muitas mulheres fazem para sobreviver no ambiente de trabalho: engolia, sorria e seguia trabalhando. O episódio que me fez decidir denunciar aconteceu em uma confraternização da emissora. Em determinado momento, o apresentador começou a comentar que eu tinha emagrecido, que preferia meu corpo antes, quando eu era mais ‘encorpada’, e fez uma declaração sexual explícita. Foi uma situação extremamente constrangedora, ainda mais porque havia outras pessoas na mesa. Na hora, eu fiquei paralisada. Só depois consegui dimensionar o que tinha acontecido”, afirma.

Na esfera criminal, o caso terminou arquivado sem investigação ou depoimento de testemunhas. Embora a notícia-crime tenha sido datada dentro do prazo legal, o protocolo do documento ocorreu dias após o limite legal, o que levou o Ministério Público a pedir a extinção da punibilidade.

A jornalista enfrentou processos por calúnia e difamação movidos pelo apresentador. Diante do desgaste emocional e financeiro, assinou uma retratação em cartório, mas declarou posteriormente que foi induzida ao acordo em momento de fragilidade física e mental.

O caso voltou à tona em 2024, durante as eleições municipais em São Paulo. Em um debate eleitoral, o então candidato à Prefeitura Pablo Marçal chamou o adversário Datena de assediador e estuprador.

"Tem alguém aqui que é ‘jack’ [gíria para estuprador]. É alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena", disse, se referindo a Datena.

“Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O MP arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família. Foi um desgaste grande para a minha família, ser acusado de um crime destes é terrível, e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco devidamente acusado e condenado", respondeu Datena.



O episódio acabou com Datena dando uma cadeirada em Marçal.

Graduada em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, Bruna acumula mais de 15 anos no telejornalismo. Ela atuou no "Programa do Gugu", na Record, além de integrar as equipes de "Tá na Tela", "Café com Jornal" e "Brasil Urgente", na Band.

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Conceito e influências teóricas

O título do livro constrói uma inversão da metáfora da "pílula", termo apropriado pelo movimento red pill. A autora propõe uma ferramenta de rompimento contra imposições sociais relacionadas ao corpo e ao comportamento feminino.

A escrita durou cerca de um ano e reuniu leituras de psicologia e pensamento feminista. O texto dialoga com obras de Carl Jung, Simone de Beauvoir, Naomi Wolf, Márcia Tiburi e com o livro "Mulheres que Correm com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés.

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A proposta da autora busca estimular a tomada de consciência coletiva: as experiências pessoais compartilhadas servem para que outras mulheres questionem padrões e alcancem autonomia em suas escolhas.