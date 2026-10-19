Ágata Turini participa de livro de Joel Jota e Dani Martins

Ágata Turini, CEO da Fertron e diretora estadual do Ciesp, participará do lançamento do livro “Feitos para Vencer: A Mentalidade de Quem Escolheu Prosperar” no dia 23 de outubro, em Ribeirão Preto, durante o encontro do Clube das Cerejas no Hotel JP Ribeirão Preto – Resort & Convenções.

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O volume, publicado pela editora Úno Buzz e organizado por Joel Jota e Dani Martins, contará com um capítulo assinado por Turini, intitulado “O Futuro Me Espera”, no qual a executiva compartilha reflexões sobre coragem, responsabilidade e liderança feminina na indústria.

A publicação reúne contribuições que abordam a mentalidade de quem escolheu prosperar. No seu capítulo, Turini destaca que “O extraordinário nasce quando coragem e responsabilidade caminham juntas!” e relata sua trajetória profissional à frente de uma empresa de automação que atua em diversos setores da economia.

Com mais de 15 anos de experiência nos segmentos industrial, agroindustrial e de bioenergia, Turini também possui formação em Direito pela USP e em Administração pela FGV, combinando conhecimento técnico e gestão para ocupar cargos de liderança no setor produtivo.

O evento faz parte do Clube das Cerejas, iniciativa criada por Turini há cinco anos para reunir mulheres de diferentes trajetórias. O grupo, que começou como confraternização entre amigas, hoje conta com organizadoras Gisele Machado, Jaque Cristofolli, Adriana Melo e Nathalia Miguel e tem como objetivo promover troca de conhecimentos e fortalecimento de vínculos profissionais.

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A recepção terá início às 18h, proporcionando um espaço para networking entre as participantes e para a apresentação das ideias contidas no livro, que busca inspirar o desenvolvimento pessoal e profissional das leitoras.