Ao provocar Datena (PSDB) durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) usou o termo “jack”. Ele se referia à denúncia de assédio sexual que a repórter Bruna Drews fez contra o apresentador José Luiz Datena, em 2019. Após a provocação, o jornalista atirou uma cadeira contra o ex-coach.





"Tem alguém aqui que é ‘jack’. É alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena", provocou Marçal. Jack é uma gíria usada nas penitenciárias brasileiras para se referir a quem pratica crimes sexuais.









A palavra tem origem em um assassino em série que atuou em Londres no final do século 19, que matava mulheres e retirava suas tripas. O serial killer, que nunca teve sua identidade revelada, entrou no imaginário popular, especialmente após o filme “A volta de Jack, o estripador”.

Não se sabe exatamente como “estripar” virou “estuprar”, dando significado para a gíria. No entanto, dentro da cadeia, os jacks tendem a ser excluídos do convívio com outros presos.





A gíria foi usada pelos Racionais MC’s, em “Vida loka pt. 1”: “Até Jack, tem quem passa um pano”. Marçal fez outra referência ao grupo de Mano Brown, citando versos da música "Diário de um detento". Durante a provocação, ele disse que "os playboys da cidade de São Paulo" não entenderiam o que iria falar, enquanto os "da quebrada" saberiam do que se tratava. "Homem é homem, mulher é mulher/ Estuprador é diferente, né?”, completou.









Em seguida, ele chamou Datena de jack. “Foi uma acusação que a Polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O MP arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família. Foi um desgaste grande para a minha família, ser acusado de um crime destes é terrível, e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco devidamente acusado e condenado", respondeu Datena.

Mais para frente, após muitas trocas de farpas, o coach chamou o oponente de “arregão”, que respondeu com uma cadeirada. Datena foi expulso do debate e Marçal levado ao hospital.