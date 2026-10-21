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Eleições 2026: veja quais famosos declararam apoio a Lula e Flávio

Disputa eleitoral mobiliza grandes artistas da música e da televisão; descubra quem são as estrelas que já escolheram um lado na corrida presidencial

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
21/10/2026 16:13 - atualizado em 21/10/2026 16:28

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Eleições 2026: veja quais famosos declararam apoio a Lula e Flávio
Celebridades declaram apoio a candidatos nas eleições presidenciais de 2026 crédito: Reprodução / Redes

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 coloca frente a frente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL) na votação deste domingo (25/10). Na reta final de uma disputa acirrada, as campanhas dos dois candidatos intensificam estratégias para dialogar com eleitores indecisos, apostando na mobilização nas ruas e na busca pelo engajamento de personalidades públicas da cultura, do entretenimento e das redes sociais.

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Quais artistas declararam apoio à Lula?

A campanha do Lula passou a ter mais participação digital após o resultado do primeiro turno. Cantores passaram a se manifestar em apoio ao atual presidente, dentre eles: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Alceu Valença, Marisa Monte, Djavan, Chico César, Jorge Vercillo, Jão, Marina Sena e muitos outros.

Cantores não foram os únicos a demonstrar torcida para o candidato, nomes como Wagner Moura, Lázaro Ramos, Taís Araújo, Sophie Charlotte, Débora Falabella, Débora Bloch, Letícia Colin, Marieta Severo e Marjorie Estiano, por exemplo, também apoiaram Lula.

E quem apoiou Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro recebeu atenção de dezenas de cantores sertanejos nesta terça (20/10). O candidato se reuniu com Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Marrone, Felipe Araújo, Jorge, Rodolfo, João Neto e Frederico, Murilo Huff, Fernanda Costa, Ícaro e Gilmar, Edu Braga e Dalvan, etc.

As cantoras Jojo Toddynho e Mc Mirella também se manifestaram publicamente a favor do senador na disputa presidencial.

O papel dos apoios públicos nas campanhas presidenciais

Historicamente, o posicionamento de figuras de destaque da música, da dramaturgia e do meio digital desempenha papel relevante nas disputas eleitorais brasileiras. No cenário de 2026, diante de uma votação polarizada definida no primeiro turno, a manifestação de influenciadores e artistas é tratada pelos comitês eleitorais como uma ferramenta estratégica para ampliar a visibilidade de propostas e motivar a ida às urnas.

Leia Mais

Enquanto a candidatura de Lula foca a articulação com setores tradicionais da classe artística, do cinema e da música popular, a campanha de Flávio Bolsonaro concentra esforços na interlocução com criadores de conteúdo digital, representantes do agronegócio, artistas do segmento sertanejo e lideranças ligadas a valores conservadores.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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