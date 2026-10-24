André Janones dorme no chão durante live, e Adnet assume transmissão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal André Janones (Rede-MG) adormeceu no chão na madrugada deste sábado (24/10), durante a transmissão ao vivo em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O repouso ocorreu após cerca de cinco horas ininterruptas de exibição.

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Diante do cansaço do parlamentar, o humorista Marcelo Adnet assumiu a condução do evento pouco após às 4h da manhã. A transmissão continuava com a audiência de cerca de 300 mil pessoas conectadas.

Ao ver o deputado deitado, Adnet aproveitou o momento. "Um soldado, um guerreiro, um general descansando, e você achando que você que estava enlouquecido. Não, é Janones?”, disse o comediante.

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A equipe de produção ofereceu um sino para despertar o congressista, mas o comediante recusou o instrumento. "Não vou bater a sineta porque não quero prejudicar o camarada", afirmou.

Logo depois da fala, Janones chegou a acordar, mas voltou a descansar em seguida. O deputado federal voltou à transmissão por volta das 9h30. Ele disse que dormiu menos de três horas, no estúdio da live.

Transmissão de 24 horas

A exibição contínua de 24 horas foi anunciada pelo parlamentar no canal "Exército do Lula". A página virtual pertence ao próprio deputado e registra mais de 10 milhões de inscritos.

A transmissão começou na noite de sexta-feira (23/10), programada para o momento posterior ao encerramento do debate na TV Globo.

Diversas personalidades participaram da transmissão durante a madrugada. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva entrou na exibição e conversou com Janones.

Na chamada, Lula dirigiu elogios ao deputado: "quero te agradecer por ter a ideia da gente criar o maior exército democrático da história da humanidade. Você não tem noção do que isso significa para mim. A guerra vai ser ganha por nós. E você vai subir de patente, viu? Vai subir de patente. Se prepare que você vai ter uma patente muito grande, porque você é um general vitorioso".

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Outras figuras públicas também participaram do evento ao vivo, como o humorista Gregório Duvivier, a médica Ludhmila Hajjar, o jornalista Chico Pinheiro, o cineasta Kleber Mendonça Filho, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) e a ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos).