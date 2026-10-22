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ELEIÇÕES 2026

Live de Lula com Janones reúne mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos

Transmissão nas redes sociais contou com a participação de artistas como Jão, Serginho Groisman e Marieta Severo

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
22/10/2026 20:54

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André Janones (Rede-MG) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
André Janones (Rede-MG) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crédito: Reprodução/YouTube

A transmissão ao vivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o deputado federal André Janones (Rede-MG), realizada na noite desta quinta-feira (22/10), reuniu mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos nas redes sociais. A live contou com a participação de artistas que apoiam o presidente, como o cantor e compositor Jão, o apresentador Serginho Groisman e a atriz Marieta Severo.

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Por volta das 20h25, o canal oficial de Lula no YouTube registrava cerca de 1,1 milhão de pessoas acompanhando a transmissão. No canal de Janones, o número era de aproximadamente 148 mil espectadores. Os dados não incluem o público de outras transmissões e plataformas, como Instagram e TikTok.

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Janones, que mantém o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, também conta com uma ampla rede de mobilização digital em apoio ao presidente. Por volta das 20h20, o canal reunia 8,875 milhões de usuários.

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