Cleitinho se reúne com presidente do TJMG antes de transição de governo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), se reuniu nesta quinta-feira (22/10) com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Vicente de Oliveira Silva. A visita de cortesia ocorreu na sede do Judiciário mineiro e teve como objetivo estabelecer um canal de diálogo e cooperação entre os dois poderes para o próximo ano.

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Cleitinho estava acompanhado do vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), e de integrantes de sua equipe de campanha. Durante o encontro, Vicente apresentou projetos e ações desenvolvidos pelo tribunal em áreas como acesso à Justiça, ressocialização de pessoas condenadas, formação cultural de jovens e atendimento à população em situação de rua.

A reunião ocorre em meio ao processo de transição entre a atual administração estadual e o governo eleito. O desembargador Vicente de Oliveira Silva também deverá assumir interinamente o comando do Executivo mineiro durante parte de novembro, em razão da ausência temporária do governador Mateus Simões (PSD) e do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB).

“Hoje, atuamos não apenas no julgamento de processos e no âmbito jurisdicional, mas também em várias outras frentes. Com o governo do Estado, vamos trabalhar em parceria, com um objetivo comum, em prol do cidadão mineiro”, afirmou o presidente do TJMG.

Além de Vicente, participaram do encontro, pelo tribunal, o 2º vice-presidente e superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), desembargador Manoel dos Reis Morais; o superintendente administrativo adjunto, desembargador André Leite Praça; o desembargador Cássio Salomé, presidente da 7ª Câmara Criminal; e o juiz Mauro Riuji Yamane, integrante da 1ª Turma Julgadora do 2º Núcleo de Justiça 4.0 Criminal (Nucrim).

O Estado de Minas tentou falar com Cleitinho, mas sua assessoria informou que não havia espaço em sua agenda para entrevistas nesta quinta-feira (22/10). O senador eleito participa nesta quinta de um ato pró-Flávio Bolsonaro em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

Projetos do Judiciário mineiro

Entre as iniciativas apresentadas por Vicente de Oliveira Silva estão os Fóruns Digitais, que buscam ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça, e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs), voltadas à recuperação e à reintegração social de pessoas privadas de liberdade.

O presidente do tribunal também citou o Programa de Formação Continuada da Orquestra Jovem e do Coral Infantojuvenil, além de iniciativas direcionadas ao atendimento de pessoas em situação de rua.

Nesse grupo estão o Comitê Local da Política de Atenção a Pessoas em Situação de Rua do Poder Judiciário (Comitê PopRuaJud Minas Gerais) e o Centro Integrado de Atendimento à População em Situação de Rua de Belo Horizonte (Ciapop-BH). Vicente também apresentou o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ).

A apresentação das iniciativas ocorreu no contexto da aproximação entre as instituições para a próxima gestão estadual. O objetivo, segundo o TJMG, é construir uma relação de cooperação institucional em torno de ações voltadas à população mineira.

Desembargador pode assumir governo de Minas em novembro

A visita de Cleitinho ao presidente do TJMG ocorre na véspera da primeira reunião temática entre as equipes de transição do governo eleito e da atual administração, marcada para esta sexta-feira (23/10). O encontro terá como tema a saúde e deverá abordar programas, ações e pontos de atenção da área. O processo de transição tem previsão de durar um mês.

A transição começou em 6 de outubro, quando Mateus Simões reuniu integrantes do secretariado e representantes das forças de segurança. Nos encontros seguintes, os dirigentes das pastas estaduais deverão apresentar relatórios sobre as entregas de suas áreas, prestações de contas de projetos e alertas estratégicos para os primeiros 90 dias da futura administração.

A equipe de transição do governador eleito é coordenada pelo vice-governador Luís Eduardo Falcão e conta com 26 nomes anunciados. A participação dos integrantes não prevê remuneração nem garante a ocupação de cargos no próximo governo.

Entre os participantes estão o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (PL), o ex-candidato ao governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB), a procuradora Liana Portilho Mattos e o servidor do Tesouro Nacional Bruno Westin Prado Soares Leal.

A ausência temporária de autoridades estaduais durante o período de transição também deve provocar uma mudança provisória no comando do Executivo mineiro.

Mateus Simões informou que ficará fora do estado entre 23 de outubro e 23 de novembro, em razão de compromissos internacionais voltados ao estreitamento de relações empresariais e institucionais. Entre as atividades previstas estão a participação na COP31, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, na Turquia, e reuniões com empresários durante a China International Import Expo (CIIE).

A agenda inclui ainda a assinatura de um acordo com a província chinesa de Jiangsu, a quarta edição do Minas Day, encontros com investidores e uma formação internacional da Comunitas, na Universidade de Oxford e em Londres.

Inicialmente, a expectativa era de que o presidente da ALMG, Tadeu Leite, assumisse interinamente o governo durante a ausência de Simões. O parlamentar, no entanto, tem casamento marcado com a deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB), em Patrocínio, no dia 14 de novembro, e também deve viajar para o exterior. Nesse período, a vice-presidente da Assembleia, deputada Leninha (PT), deverá exercer a presidência da Casa.

Com a ausência das autoridades que normalmente assumiriam o Executivo estadual, Vicente de Oliveira Silva deverá ficar à frente do governo mineiro durante parte do período.

A substituição temporária do governador por um representante do Judiciário tem precedente recente. Em julho de 2025, o desembargador Luiz Corrêa Junior também assumiu interinamente o comando do governo de Minas durante um período de viagens internacionais de autoridades estaduais, incluindo o então governador Romeu Zema (Novo).

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A reunião desta quinta-feira, portanto, ocorre em um momento de articulação institucional entre o governo eleito e diferentes setores da administração pública mineira, antes da posse da nova gestão.