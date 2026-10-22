TSE dá 12 horas para Meta explicar alcance de vídeo de Nikolas Ferreira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu prazo de 12 horas para que a Meta apresente esclarecimentos e forneça dados sobre a amplificação algorítmica de conteúdos publicados no perfil do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram. A determinação foi proferida pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que estabeleceu multa de R$ 100 mil por hora de atraso no cumprimento da ordem.

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A decisão atende a um pedido apresentado pela campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). A representação aponta indícios de possível favorecimento do algoritmo da Meta ao perfil do parlamentar.

A petição destaca o vídeo curto, no formato reel, intitulado “O Nordeste que foi esquecido”, publicado por Nikolas em 20 de outubro. A gravação reúne depoimentos de moradores nordestinos com críticas à gestão federal e manifestações de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL).

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De acordo com os números apresentados na ação, o conteúdo alcançou 12 milhões de visualizações nos primeiros 30 minutos e 50 milhões após três horas. Em nove horas, o vídeo já havia registrado 103,2 milhões de visualizações. Ao todo, ultrapassou 160 milhões de visualizações.