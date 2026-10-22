Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Alckmin defende transparência de sigilos de presidentes e critica Flávio

Em entrevista ao CB.Poder, vice-presidente afirmou que exigências do senador para abrir os sigilos seriam uma justificativa para não prestar contas à sociedade.

Publicidade
Carregando...
MB
Maria Beatriz Giusti
MB
Maria Beatriz Giusti
Repórter
22/10/2026 18:56

compartilhe

×
Alckmin defendeu transparência e prestação de contas por parte de agentes públicos
Alckmin defendeu transparência e prestação de contas por parte de agentes públicos crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira (22/10) que pessoas públicas prestem contas à sociedade e disse que presidentes não deveriam ter sigilos bancários, fiscais e telefônicos. A fala foi dita em uma entrevista com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, no programa CB.Poder, do Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao comentar o último debate presidencial, Alckmin criticou o comportamento do adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), e afirmou que as exigências feitas pelo candidato para abrir seus sigilos seriam uma justificativa para não apresentar as informações.

Leia Mais

“Quem não quiser prestar contas tem que ir para o setor privado. A vida pública pressupõe transparência permanente. Você está permanentemente explicando e prestando contas”, declarou.

Leia Mais

O vice-presidente também elogiou a disposição de Lula de abrir os próprios sigilos e os de familiares. “Eu acho até que nem deveria existir sigilo para presidente, nem telefônico, nem bancário, nem fiscal. Nós precisamos da luz do sol, precisamos de transparência sobre as questões”, disse.

Na avaliação de Alckmin, as 19 exigências apresentadas por Flávio Bolsonaro para a abertura dos sigilos seriam uma forma de evitar a divulgação das informações. “O que vimos, com todas as exigências de Flávio Bolsonaro, foi uma desculpa para não quebrar sigilo nenhum e não prestar contas à sociedade, como é dever de todo homem público”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assista à entrevista

Tópicos relacionados:

alckmin cb-poder eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula quebra-de-sigilo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay