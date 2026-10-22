Alckmin defende transparência de sigilos de presidentes e critica Flávio

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), defendeu nesta quinta-feira (22/10) que pessoas públicas prestem contas à sociedade e disse que presidentes não deveriam ter sigilos bancários, fiscais e telefônicos. A fala foi dita em uma entrevista com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, no programa CB.Poder, do Correio Braziliense.

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Ao comentar o último debate presidencial, Alckmin criticou o comportamento do adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), e afirmou que as exigências feitas pelo candidato para abrir seus sigilos seriam uma justificativa para não apresentar as informações.

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“Quem não quiser prestar contas tem que ir para o setor privado. A vida pública pressupõe transparência permanente. Você está permanentemente explicando e prestando contas”, declarou.

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O vice-presidente também elogiou a disposição de Lula de abrir os próprios sigilos e os de familiares. “Eu acho até que nem deveria existir sigilo para presidente, nem telefônico, nem bancário, nem fiscal. Nós precisamos da luz do sol, precisamos de transparência sobre as questões”, disse.

Na avaliação de Alckmin, as 19 exigências apresentadas por Flávio Bolsonaro para a abertura dos sigilos seriam uma forma de evitar a divulgação das informações. “O que vimos, com todas as exigências de Flávio Bolsonaro, foi uma desculpa para não quebrar sigilo nenhum e não prestar contas à sociedade, como é dever de todo homem público”, afirmou.

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