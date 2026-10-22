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Eleições 2026

Campanhas de Lula e Flávio dizem ter chegado a acordo para abrir sigilos

No documento, candidatos pedem ao ministro André Mendonça que requisite os dados e determine a divulgação simultânea das informações em um site de acesso público ainda hoje (22/10)

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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
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Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
22/10/2026 16:11

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O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva crédito: Vittor Sales e Ricardo Stuckert

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentaram nesta quinta-feira (22/10), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma petição conjunta para autorizar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos. No documento, pedem ao ministro André Mendonça que requisite os dados e determine a divulgação simultânea das informações em um site de acesso público ainda hoje. O magistrado ainda precisa dar o aval à abertura dos sigilos e solicitar os dados a operadoras de telefonia e ao Banco Central.

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Na saída do tribunal, o coordenador da campanha do presidente Lula, Camilo Santana, afirmou que Lula assinou pessoalmente a autorização e defendeu que a população tenha acesso aos dados antes do segundo turno, marcado para domingo (25). Segundo ele, o objetivo é permitir que os eleitores conheçam as informações relacionadas aos candidatos antes de decidir o voto. O documento estabelece que as autorizações sejam cumpridas até as 23h59 desta quinta-feira.

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Pelo texto apresentado, Lula autoriza o levantamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de sua pessoa física, dos familiares indicados na petição inicial e do Instituto Lula, além da empresa LILS Palestras, Eventos e Publicações. Flávio, por sua vez, autoriza a abertura dos próprios sigilos, dos familiares mencionados no pedido e de empresas das quais seja sócio ou administrador. A autorização também inclui mensagens trocadas com Daniel Vorcaro e contas no Brasil e no exterior em que figure ou tenha figurado como titular, procurador, responsável financeiro ou usuário master, incluindo a Alcazar Holdings, no Santander.

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