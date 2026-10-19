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ELEIÇÕES

Lula entregará ao TSE autorização para quebra de sigilo dele e dos filhos

Chefe do Executivo disse que faz a ação na expectativa de que Flávio Bolsonaro também libere acesso a suas contas e informações telefônicas

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
19/10/2026 20:39

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Lula
Lula crédito: Reprodução/TV Globo
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou, nesta segunda-feira (19), que vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorização para quebra de sigilo bancário e telefônico dele e de sua família. De acordo com o chefe do Executivo, o documento permite que sejam acessadas as movimentações e conversas de todos os seus cinco filhos.  
De acordo com o presidente, a autorização será entregue nesta terça-feira (20) e ele tem a expectativa que o oponente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) faça o mesmo. "Estou mandando para o excelentíssimo presidente do TSE, abrindo meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, da minha família, dos meus cinco filhos e pedido que o Flávio Bolsonaro faça o mesmo. Eu vou entregar isso amanhã no TSE na expectativa que o candidato adversário apresente proposta para abrir seu sigilo de suas empresas e da sua família. Está na hora da sociedade brasileira ir votar, saber em quem está votando. Esse país não pode ser um miliciano na presidência", disse Lula.

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Ainda de acordo com o petista, a decisão de incluir os filhos ocorreu para evitar ataques aos familiares. "Eu fiz questão de colocar meus cinco filhos, pois toda eleição sei que inventam algo da minha família. Essa é a minha última disputa e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo", completou.

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