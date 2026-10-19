Lula entregará ao TSE autorização para quebra de sigilo dele e dos filhos

autorização para quebra de sigilo bancário e telefônico dele e de sua família. De acordo com o chefe do Executivo, o documento permite que sejam acessadas as movimentações e conversas de todos os seus cinco filhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou, nesta segunda-feira (19), que vai entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE),De acordo com o chefe do Executivo, o documento permite que sejam acessadas as movimentações e conversas de todos os seus cinco filhos.

De acordo com o presidente, a autorização será entregue nesta terça-feira (20) e ele tem a expectativa que o oponente, o senador Flávio Bolsonaro (PL) faça o mesmo. "Estou mandando para o excelentíssimo presidente do TSE, abrindo meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, da minha família, dos meus cinco filhos e pedido que o Flávio Bolsonaro faça o mesmo. Eu vou entregar isso amanhã no TSE na expectativa que o candidato adversário apresente proposta para abrir seu sigilo de suas empresas e da sua família. Está na hora da sociedade brasileira ir votar, saber em quem está votando. Esse país não pode ser um miliciano na presidência", disse Lula.

Ainda de acordo com o petista, a decisão de incluir os filhos ocorreu para evitar ataques aos familiares. "Eu fiz questão de colocar meus cinco filhos, pois toda eleição sei que inventam algo da minha família. Essa é a minha última disputa e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo", completou.



