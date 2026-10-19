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ELEIÇÕES 2026

Lula volta a desafiar Flávio: 'Vai abrir o sigilo bancário ou não?'

Presidente deu uma semana para o adversário apresentar os dados bancários e patrimoniais. Flávio não respondeu se aceitaria o desafio durante o confronto

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
19/10/2026 12:54

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presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No vídeo, Lula retomou o desafio feito durante o debate entre os dois candidatos no domingo (18/10) crédito: Redes Sociais/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a desafiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) a abrir os sigilos bancário e telefônico. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (19/10), Lula deu uma semana para o adversário aceitar a proposta e apresentar informações sobre o próprio patrimônio.

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“E aí, Flávio Bolsonaro? Vai abrir o sigilo ou não? Eu te desafio, mais uma vez, a abrir seu sigilo bancário, assim como eu estou disposto a abrir o meu! Você tem uma semana para ter coragem de mostrar ao povo brasileiro se você é honesto ou não”, escreveu o presidente na legenda da publicação.

No vídeo, Lula retomou o desafio feito durante o debate entre os dois candidatos no domingo (18/10). Segundo o presidente, a proposta é permitir a comparação das movimentações financeiras e dos patrimônios de ambos para esclarecer acusações de corrupção.

 

“Flávio, abra o seu sigilo. Seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico. Vamos fazer avaliação patrimonial de cada um de nós e vamos ver quem é que roubou nesse país”, afirmou.

O presidente também disse que pretende preparar uma procuração para autorizar o acesso aos próprios dados e aos de seus filhos, caso Flávio concorde em fazer o mesmo. Lula incluiu na proposta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os irmãos do senador.

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“Eu tô cansado de ver ladrões acusando gente honesta. Eu tô cansado de ver milicianos acusando gente honesta”, declarou Lula no vídeo. As acusações foram feitas pelo presidente no contexto do embate político com a família Bolsonaro.

Durante a gravação, Lula também questionou a compra de uma mansão por Flávio Bolsonaro, assunto que esteve entre os temas discutidos no debate. O presidente cobrou explicações sobre a origem dos recursos usados na aquisição do imóvel e comparou o patrimônio do senador à remuneração que, segundo ele, ambos recebem.

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“Para ele explicar como é que comprou a casa de milhões, pagando a dinheiro uma casa que ele comprou, é o mesmo salário que eu ganho”, disse.

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