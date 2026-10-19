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Candidatos poderão circular pelo palco durante debate da TV Globo

Segundo apurou a reportagem, as regras do debate não proíbem a movimentação enquanto o adversário estiver falando

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
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19/10/2026 20:33 - atualizado em 19/10/2026 20:33

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Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva (R) and Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro gesture during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva (R) and Brazil's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro gesture during a debate ahead of the presidential election runoff in Sao Paulo, Brazil, on October 18, 2026. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) crédito: AFP

Os candidatos à Presidência poderão circular pelo palco durante o debate da TV Globo, nesta sexta-feira (data). Segundo apurou o Correio, as regras do debate não proíbem a movimentação enquanto o adversário estiver discursando.

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No debate de domingo (18/10) da TV BAND, Flávio Bolsonaro se posicionou atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto caminhava e fazia gestos com as mãos durante a fala do petista. A atitude foi comparada à estratégia adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Hillary Clinton durante um debate presidencial em 2016.

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Integrantes da campanha de Lula consideraram o comportamento desrespeitoso. Apesar disso, segundo um integrante da equipe que participou da reunião com representantes das duas campanhas para definir as regras do próximo debate, não houve pedido para proibir esse tipo de movimentação no encontro desta sexta-feira.

O senador Camilo Santana criticou a postura de Flávio Bolsonaro. “A coordenação da campanha avalia que o presidente foi bem, mas não houve um debate à altura do nível que o povo brasileiro esperava por conta dessa postura de moleque do Flávio Bolsonaro de querer baldear e desrespeitar o presidente da República. O mínimo que se exige de quem quer ser presidente é respeitar as autoridades e debater propostas com o povo”, declarou à imprensa.

De acordo com o Correio, a campanha de Flávio pretende reduzir as provocações e adotar um tom capaz de atrair eleitores para além da base bolsonarista. Já a equipe de Lula quer evitar ataques pessoais e concentrar a discussão nas propostas dos candidatos.

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As duas campanhas buscam conquistar eleitores indecisos, sem perder o apoio dos que já estão alinhados a cada candidatura. A postura dos candidatos e o conteúdo das propostas devem ser pontos centrais da disputa por votos no debate desta sexta-feira (23/10).

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