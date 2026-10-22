Irmã de Carla Zambelli declara voto em Lula: 'Essa Zambelli vota 13'

Paula Brasil, irmã da ex-deputada federal Carla Zambelli, declarou voto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a reeleição. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a professora afirmou que decidiu tornar pública sua posição política após anos evitando manifestações sobre o tema. Segundo ela, o silêncio era uma forma de preservar a família diante das divergências políticas, mas a decisão de não se posicionar passou a ter um custo que não está mais disposta a aceitar. Ao concluir o pronunciamento, Paula resumiu sua escolha com a frase: “Eu sou uma Zambelli que vota 13”.

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A decisão de se manifestar somente após o primeiro turno, segundo Paula, foi tomada para evitar que suas declarações afetassem os familiares. Ela afirmou que tem carinho e admiração pela ex-deputada, pela mãe e pelo irmão, Bruno, mesmo diante das diferenças de pensamento. “Eu sei que esse silêncio tem um preço e eu hoje não tô mais disposta a pagar. Então eu esperei o primeiro turno das eleições para que não houvesse nenhum prejuízo, inclusive pros meus familiares”, disse no pronunciamento.

A professora também aproveitou a gravação para se dirigir a ex-alunos, estudantes universitários e pessoas que já atendeu. Ela pediu que o público reflita sobre o modelo de país que deseja para o futuro e sobre os valores que considera importantes para a sociedade. Paula defendeu que as pessoas expressem suas opiniões, especialmente em situações em que o medo de represálias ou a possibilidade de discriminação levam ao silêncio. “Quando a gente precisa ficar calado, quando a gente tem medo de falar o que a gente pensa, quando a gente corre risco por existir, por ser diferente, é preciso que as pessoas se pronunciem, até porque o silêncio também pode representar uma omissão”, afirmou.

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No vídeo, Paula ainda explicou a diferença entre seu nome e o utilizado publicamente pela irmã. Ela contou que, após o divórcio, há cerca de dez anos, manteve o sobrenome Brasil e afirmou que procurou dar destaque a ele, enquanto Carla passou a ser conhecida politicamente pelo sobrenome Zambelli. A professora relatou ainda que, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, recebeu contatos de jornalistas interessados em ouvi-la por causa da projeção pública da irmã. Na ocasião, porém, preferiu não falar sobre o assunto e continuou concentrada em suas atividades profissionais, incluindo aulas e gravações.

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Ao final do vídeo, Paula associou sua declaração de voto à defesa da democracia, da soberania nacional e do respeito à diversidade. “Eu sou uma Zambelli que vota 13. Pro nosso país continuar democrático, soberano e respeitador de todas as formas de existência”, declarou. A manifestação tornou pública sua escolha eleitoral, ao mesmo tempo que destacou a tentativa de preservar os vínculos familiares apesar das divergências políticas.