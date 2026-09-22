Zambelli quer votar na mãe, candidata a deputada em 2026, sem ser presa; STF analisa pedido

A ex-deputada Carla Zambelli, que está na Itália e é considerada foragida pela Justiça brasileira, fez um pedido inusitado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa solicitou um salvo-conduto para que ela possa vir ao Brasil em outubro de 2026 para votar em sua mãe, candidata a deputada federal, e retornar à Itália logo em seguida, sem o risco de ser presa.

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O pedido, que será analisado pela Corte, busca uma garantia temporária contra o cumprimento de um mandado de prisão em aberto contra ela. A ex-parlamentar quer desembarcar no país, exercer seu direito ao voto e deixar o território nacional em um curto espaço de tempo, evitando a detenção.

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O que é o salvo-conduto pedido por Carla Zambelli?

Trata-se de uma autorização judicial que garante a uma pessoa o direito de ir e vir sem que seja presa ou detida por uma ordem judicial específica. No caso de Zambelli, a medida serviria exclusivamente para a viagem com o propósito de votar nas eleições gerais de 2026.

A solicitação da defesa delimita o período da visita: chegar ao Brasil em 3 de outubro de 2026, votar no primeiro turno das eleições no dia 4, e retornar à Itália imediatamente após a votação. O objetivo principal é assegurar que ela não seja detida ao entrar ou sair do país durante essa janela de tempo.

Por que a ex-deputada pode ser presa no Brasil?

Carla Zambelli possui um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela é investigada por sua suposta participação na inserção de documentos falsos nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por envolvimento em atos considerados antidemocráticos.

Como não se entregou às autoridades e viajou para a Itália, a ex-parlamentar é oficialmente considerada foragida. Qualquer entrada sua em território nacional resultaria no cumprimento imediato da ordem de prisão, o que justifica a tentativa de obter a proteção judicial prévia.

Qual a situação jurídica atual de Zambelli?

Além do mandado de prisão e do status de foragida, o Brasil já formalizou um pedido de extradição ao governo italiano, que ainda está em tramitação. Paralelamente, em dezembro de 2025, Zambelli teve seu mandato parlamentar cassado pelo Supremo Tribunal Federal.

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Quem é a mãe de Carla Zambelli?

O motivo alegado para a viagem é o apoio a sua mãe, Rita Luzia Zambelli Salgado. Ela é candidata a uma vaga de deputada federal por São Paulo nas eleições gerais de 2026, o que torna o voto da filha um gesto de peso político e familiar.