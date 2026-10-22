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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: o que acontece se empatar no segundo turno?

Legislação define critério inusitado para desempate entre candidatos; veja como funciona a regra e os prazos para justificar a ausência nas urnas

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
22/10/2026 18:32

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Eleições 2026: o que acontece se empatar no segundo turno?
A urna eletrônica registra os votos que definirão o segundo turno das eleições de 2026, com possibilidade de um empate acirrado crédito: Reprodução / Agência Brasil

O segundo turno das eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) disputam a presidência do país. A votação entre os dois concorrentes ocorre neste domingo (25/10), com as seções abertas entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília.

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Em meio ao cenário de polarização no país, grande parte das pesquisas eleitorais apresenta os candidatos em empate técnico. Diante desse panorama de disputa acirrada, eleitores buscam entender o que acontece na hipótese de um empate na contagem de votos do segundo turno.

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Critério legal de desempate

A probabilidade de um resultado rigorosamente igual é mínima. Mesmo assim, a legislação nacional prevê uma definição direta para o impasse. O artigo 110 da Lei nº 4.737/1965 estabelece que "Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso".

Com base na determinação legal expressa, em um cenário de empate entre o atual mandatário e o senador Flávio Bolsonaro, Lula retomaria o poder.

Eleições 2026

O comparecimento às urnas é obrigatório no pleito. Os eleitores que não votarem no segundo turno têm até o dia 8 de janeiro de 2027 para apresentar a devida justificativa perante as autoridades competentes.

Após a eleição, o requerimento de justificativa deve obrigatoriamente conter documentos comprobatórios que expliquem o motivo da falta. Esse material segue para a devida avaliação e decisão da Justiça Eleitoral.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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