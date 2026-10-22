Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?
Confira o horário e saiba onde assistir ao debate mediado por César Tralli nesta sexta-feira: último confronto antes da votação de domingo
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O debate presidencial da TV Globo reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta sexta (23/10). O programa tem início programado para as 21h20, com transmissão ao vivo logo após o "Jornal Nacional". O jornalista César Tralli comanda a mediação do encontro.
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A realização do debate antecede a definição da votação nacional. O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 está se aproximando neste domingo (25/10), com urnas abertas entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. Muitos eleitores ainda estão indecisos e aguardam a transmissão de mais um confronto para definir a decisão.
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Antes do programa da TV Globo, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro também participaram de outro encontro na televisão. O último debate presidencial realizado no segundo turno das Eleições 2026 ocorreu no domingo, 18 de outubro de 2026.
Programação e detalhes da transmissão
O evento na TV Globo coloca os dois candidatos novamente frente a frente na reta decisiva da campanha:
data do debate: sexta, dia 23 de outubro;
horário marcado: 21h20;
exibição: ao vivo, na sequência do "Jornal Nacional";
mediação: jornalista César Tralli;
concorrentes: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Votação do segundo turno de 2026
O comparecimento eleitoral para a escolha presidencial ocorre sob as seguintes referências:
data da votação: domingo, 25 de outubro de 2026;
período de recepção de votos: entre 8h e 17h;
fuso horário: horário de Brasília.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria