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SEGUNDO TURNO

Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?

Confira o horário e saiba onde assistir ao debate mediado por César Tralli nesta sexta-feira: último confronto antes da votação de domingo

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
22/10/2026 18:33

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Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?
Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam em um dos debates presidenciais exibidos na televisão, durante a campanha para as Eleições 2026 crédito: Reprodução / Band

O debate presidencial da TV Globo reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta sexta (23/10). O programa tem início programado para as 21h20, com transmissão ao vivo logo após o "Jornal Nacional". O jornalista César Tralli comanda a mediação do encontro.

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A realização do debate antecede a definição da votação nacional. O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 está se aproximando neste domingo (25/10), com urnas abertas entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. Muitos eleitores ainda estão indecisos e aguardam a transmissão de mais um confronto para definir a decisão.

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Antes do programa da TV Globo, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro também participaram de outro encontro na televisão. O último debate presidencial realizado no segundo turno das Eleições 2026 ocorreu no domingo, 18 de outubro de 2026.

Programação e detalhes da transmissão

O evento na TV Globo coloca os dois candidatos novamente frente a frente na reta decisiva da campanha:

  • data do debate: sexta, dia 23 de outubro;

  • horário marcado: 21h20;

  • exibição: ao vivo, na sequência do "Jornal Nacional";

  • mediação: jornalista César Tralli;

  • concorrentes: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Votação do segundo turno de 2026

O comparecimento eleitoral para a escolha presidencial ocorre sob as seguintes referências:

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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