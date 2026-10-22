Eleições 2026: vai ter outro debate no segundo turno?

O debate presidencial da TV Globo reúne o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta sexta (23/10). O programa tem início programado para as 21h20, com transmissão ao vivo logo após o "Jornal Nacional". O jornalista César Tralli comanda a mediação do encontro.

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A realização do debate antecede a definição da votação nacional. O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 está se aproximando neste domingo (25/10), com urnas abertas entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. Muitos eleitores ainda estão indecisos e aguardam a transmissão de mais um confronto para definir a decisão.

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Antes do programa da TV Globo, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro também participaram de outro encontro na televisão. O último debate presidencial realizado no segundo turno das Eleições 2026 ocorreu no domingo, 18 de outubro de 2026.

Programação e detalhes da transmissão

O evento na TV Globo coloca os dois candidatos novamente frente a frente na reta decisiva da campanha:

data do debate: sexta, dia 23 de outubro;

horário marcado: 21h20;

exibição: ao vivo, na sequência do "Jornal Nacional";

mediação: jornalista César Tralli;

concorrentes: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Votação do segundo turno de 2026

O comparecimento eleitoral para a escolha presidencial ocorre sob as seguintes referências:

data da votação: domingo, 25 de outubro de 2026;

período de recepção de votos: entre 8h e 17h;

fuso horário: horário de Brasília. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria