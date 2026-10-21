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SEGUNDO TURNO

Entenda como será o debate presidencial da Globo na sexta-feira (23/10)

Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentam a partir das 21h20, no último debate antes do segundo turno das eleições presidenciais

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
21/10/2026 22:08 - atualizado em 21/10/2026 22:11

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Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales

O último debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno das eleições presidenciais será realizado nesta sexta-feira (23/10), nos "Estúdios Globo", no Rio de Janeiro. O encontro começa às 21h20, após o "Jornal Nacional", e será mediado pelo jornalista César Tralli.

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A dinâmica será dividida em três blocos, com perguntas entre os candidatos, discussão de temas definidos pela produção e espaço para assuntos de livre escolha. O debate será transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1.

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Como será a dinâmica do debate?

No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas relacionadas às cinco regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Um sorteio ao vivo definirá a região de cada rodada e qual candidato fará a primeira pergunta.

No segundo bloco, os presidenciáveis escolherão temas entre dez opções apresentadas pela produção da emissora. Entre os assuntos previstos estão o Sistema Único de Saúde (SUS) e o ensino integral nas escolas.

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O terceiro bloco também será dedicado a temas específicos. Já no quarto, Lula e Flávio Bolsonaro poderão escolher livremente os assuntos que desejam discutir. Ao final, cada um terá espaço para as considerações finais.

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As regras permitem que os candidatos circulem pelo cenário durante suas falas. Eles também poderão se cumprimentar com um aperto de mão no início e no fim do encontro, mas não poderão se tocar durante o debate.

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