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ELEIÇÕES 2026

TRE-MG anuncia seções eleitorais e locais de votação alterados

Não houve, no entanto, mudanças em Belo Horizonte e nem em cidades da região metropolitana

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Repórter
21/10/2026 19:15 - atualizado em 21/10/2026 19:16

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Mudanças dos locais de votação atingem 13.970 eleitores crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulgou a lista de seções e locais de votação alterados entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. A Corte eleitoral informou que foram modificadas 48 seções eleitorais de 15 locais de votação, número menor que nas eleições presidenciais de 2022, quando 155 locais de votação foram alterados para o segundo turno da disputa.

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As mudanças aconteceram em 14 cidades e atingem 13.970 eleitores, o equivalente a 0,08% do eleitorado apto a votar. Belo Horizonte e cidades da região metropolitana não estão entre os municípios com seções alteradas.

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De acordo com o TRE-MG, entre os motivos por trás das mudanças estão situações ligados a problemas de infraestrutura decorrentes das chuvas e temporais que não poderiam ser solucionados até o segundo turno das eleições, realizado no próximo domingo (25/10).

Divergência

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabilizou mais seções alteradas do que o divulgado pelo TRE-MG. Segundo a Corte mineira, isso acontece porque o painel de estatística do TSE é alimentado por um sistema que agrupa dados do cadastro eleitoral.

Algumas mudanças de urgência em locais de votação antes do primeiro turno, no entanto, só teriam sido registradas no sistema pelas zonas eleitorais depois do pleito (em 4 de outubro).

Medidas tomadas

Segundo o TRE-MG, zonas eleitorais responsáveis por municípios onde seções foram alteradas já tomaram as medidas necessárias para informar os eleitores. O envio de mensagens via WhatsApp; a circulação de carros de som; a colocação de faixas informativas nos locais de votação; a veiculação de mensagens em emissoras de rádio; e a disponibilização de informações nos canais oficiais do Tribunal são as ações adotadas.

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De toda forma, o TRE-MG recomenda que os eleitores confiram o seu local de votação com antecedência. A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones iOS e Android; pelo WhatsApp (31) 3307-1148; pelo disque eleitor 148 e (31) 2116-3600; ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE e do TRE-MG.

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