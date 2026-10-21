Plano de segurança do TSE nas eleições: como funcionou o esquema contra riscos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) colocou em prática uma operação integrada de proteção nas capitais e municípios do interior durante a votação em todo o território nacional. A iniciativa preventiva responde à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar o exercício da cidadania em meio ao cenário de disputa política acirrada em diversas regiões do país.

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Como funcionou o plano de segurança do TSE para as eleições

O plano de segurança mobilizou forças policiais civis e militares sob coordenação da Justiça Eleitoral. O esquema protegeu locais de votação, escoltou urnas eletrônicas, coibiu crimes eleitorais e assegurou a integridade das vias públicas durante o transporte dos equipamentos e a apuração.

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As diretrizes estabeleceram integração direta entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandos estaduais das polícias e a Polícia Federal (PF).

Principais ações de contingência nas seções eleitorais

O protocolo estabelecido pelas forças públicas e pela Justiça Eleitoral reuniu procedimentos específicos para garantir a tranquilidade dos cidadãos:

presença ostensiva de viaturas em perímetros escolares e prédios públicos;

monitoramento em tempo real por meio de centros integrados de comando e controle;

escolta de veículos designados para transportar materiais eleitorais;

atuação rápida contra aglomerações ilegais e tumultos nas entradas dos polos de votação;

plantão permanente de delegacias para atendimento rápido a flagrantes.

Quais condutas estiveram sob fiscalização prioritária no pleito

A legislação brasileira veda práticas que interfiram na livre escolha da população nas seções. O esquema de patrulhamento direcionou vigilância rigorosa para coibir condutas ilícitas que pudessem tumultuar o processo democrático:

distribuição de panfletos e materiais de propaganda nas imediações dos locais de votação;

transporte irregular de cidadãos coordenado por cabos eleitorais ou partidos;

tentativas de compra de votos mediante oferecimento de dinheiro ou vantagens;

porte de armas nas proximidades das seções por pessoas sem autorização expressa da Justiça Eleitoral.

A apuração dos boletins de urna ocorreu sob escolta oficial desde o fechamento dos portões, às 17h, até a transmissão dos dados aos servidores centrais. A atuação coordenada das autoridades assegurou a estabilidade institucional e a tranquilidade em todas as etapas do processo eleitoral.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria