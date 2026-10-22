Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debate

A TV Globo realiza nesta sexta-feira (23/10) o debate entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro começa logo após o Jornal Nacional, por volta das 21h20, e será mediado pelo jornalista César Tralli. É o último debate antes da votação, marcada para domingo (25/10).

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Onde assistir

O debate será transmitido ao vivo, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

TV Globo

GloboNews

g1, com transmissão aberta para todo o mundo

Globoplay, em simulcast

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Depois do debate, a íntegra fica disponível no Globoplay e no g1.

Por causa do horário antecipado, a TV Globo não vai exibir a novela "Quem Ama Cuida" nem o "Globo Repórter" nesta sexta. Na sequência do debate, o "Jornal da Globo" entra no ar com Renata Lo Prete, dos Estúdios Globo, com entrevistas com os candidatos e análises de comentaristas políticos.

As regras

Segundo a emissora, o formato foi pensado para estimular propostas e aprofundar os planos de governo. O debate terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Três blocos têm temas definidos, e um é de tema livre. A ordem das perguntas será sorteada ao vivo pelo mediador.

1º bloco: seis rodadas com temas ligados às regiões do país e a um assunto prioritário nacional. Cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

2º e 3º blocos: os candidatos escolhem entre temas exibidos no telão para fazer as perguntas, com a mesma divisão de tempo.

4º bloco: tema livre. Cada candidato tem oito minutos de fala, sem limite de intervenções.

Candidatos poderão circular pelo estúdio

Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra pode se movimentar livremente pelo cenário, enquanto o adversário deve permanecer no púlpito até a sua vez. No bloco de tema livre, cada um pode circular pelo seu lado do estúdio.

Ao fim do debate, cada candidato poderá dar uma entrevista coletiva de dez minutos na sala de imprensa. A ordem foi sorteada na presença de representantes dos partidos: primeiro Lula, depois Flávio Bolsonaro.

Cobertura e checagem

A GloboNews terá programação especial ao longo de toda a sexta-feira.

16h: Julia Duailibi apresenta o "GloboNews Mais", dos Estúdios Globo

20h às 21h30: Andréia Sadi comanda o esquenta para o debate

Após o debate: Natuza Nery apresenta a "Central das Eleições", com análises Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O g1 vai checar as declarações dos candidatos ainda durante o debate e publicar as verificações no Fato ou Fake. A checagem segue pela madrugada, em parceria com O Globo, Extra, Valor Econômico e a rádio CBN.