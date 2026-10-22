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ELEIÇÕES 2026

Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debate

Último encontro entre os candidatos antes do segundo turno será nesta sexta (23/10), logo após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli

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Repórter
22/10/2026 13:49 - atualizado em 22/10/2026 13:49

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Flávio x Lula na Globo: as regras e o horário do debate
Debate da Globo reúne Lula e Flávio Bolsonaro em confronto crucial para o segundo turno presidencial crédito: Evaristo SÁ e Mauro PIMENTEL / AFP

A TV Globo realiza nesta sexta-feira (23/10) o debate entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro começa logo após o Jornal Nacional, por volta das 21h20, e será mediado pelo jornalista César Tralli. É o último debate antes da votação, marcada para domingo (25/10).

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Onde assistir

O debate será transmitido ao vivo, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

  • TV Globo

  • GloboNews

  • g1, com transmissão aberta para todo o mundo

  • Globoplay, em simulcast

Leia Mais

Depois do debate, a íntegra fica disponível no Globoplay e no g1.

Por causa do horário antecipado, a TV Globo não vai exibir a novela "Quem Ama Cuida" nem o "Globo Repórter" nesta sexta. Na sequência do debate, o "Jornal da Globo" entra no ar com Renata Lo Prete, dos Estúdios Globo, com entrevistas com os candidatos e análises de comentaristas políticos.

As regras

Segundo a emissora, o formato foi pensado para estimular propostas e aprofundar os planos de governo. O debate terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. Três blocos têm temas definidos, e um é de tema livre. A ordem das perguntas será sorteada ao vivo pelo mediador.

  • 1º bloco: seis rodadas com temas ligados às regiões do país e a um assunto prioritário nacional. Cada candidato tem três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

  • 2º e 3º blocos: os candidatos escolhem entre temas exibidos no telão para fazer as perguntas, com a mesma divisão de tempo.

  • 4º bloco: tema livre. Cada candidato tem oito minutos de fala, sem limite de intervenções.

Candidatos poderão circular pelo estúdio

Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra pode se movimentar livremente pelo cenário, enquanto o adversário deve permanecer no púlpito até a sua vez. No bloco de tema livre, cada um pode circular pelo seu lado do estúdio.

Ao fim do debate, cada candidato poderá dar uma entrevista coletiva de dez minutos na sala de imprensa. A ordem foi sorteada na presença de representantes dos partidos: primeiro Lula, depois Flávio Bolsonaro.

Cobertura e checagem

A GloboNews terá programação especial ao longo de toda a sexta-feira.

O g1 vai checar as declarações dos candidatos ainda durante o debate e publicar as verificações no Fato ou Fake. A checagem segue pela madrugada, em parceria com O Globo, Extra, Valor Econômico e a rádio CBN.

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