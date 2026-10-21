Último debate antes da votação terá checagem de informações ao vivo?

Os candidatos à Presidência da República voltam aos estúdios de televisão nesta quinta-feira (23/10), às 22h, para o último confronto direto antes do segundo turno, marcado para o domingo (25/10). O encontro será transmitido ao vivo na TV Globo, após o Jornal Nacional. Nela, o público pede por checagem de informações ao vivo, com uma petição alcançando mais de 800 mil assinaturas até esta quarta (21/10).

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A transmissão ao vivo coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, frente a frente em um momento decisivo da campanha eleitoral, quando levantamentos eleitorais indicam aproximação numérica entre os concorrentes e deixam os comitês partidários em alerta para conquistar os votos restantes.

Apesar do apelo popular pedindo a checagem de informações trocadas no debate, a emissora ainda não confirmou.

Como o debate na televisão pode definir a eleição

O último debate presidencial na televisão aberta reúne indecisos e eleitores voláteis em um único momento de confronto direto. A performance dos candidatos no programa serve para consolidar apoios, evitar rejeição de última hora e virar votos decisivos na reta final da disputa.

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Levantamentos divulgados nos últimos dias revelaram redução na distância entre os concorrentes ao Palácio do Planalto. A oscilação do senador Flávio Bolsonaro acendeu o sinal amarelo na equipe de campanha de Lula, que recalculou a rota para conter o avanço do adversário nos principais colégios eleitorais do país, com atenção especial para Minas Gerais.

A preparação para o encontro nos estúdios envolveu simulações detalhadas com assessores, testes de postura e revisões de temas centrais. A equipe governista busca defender os indicadores da economia e responder a questionamentos sobre despesas públicas. Em contrapartida, a chapa de oposição aposta no confronto direto para elevar o desgaste do atual mandatário perante a classe média.

Quais são os principais pontos de disputa na reta final

As duas equipes tendem a chegar ao estúdio com planos bem traçados para dialogar com quem ainda não decidiu o voto:

foco nos indecisos: a busca por eleitores que cogitam anular a escolha ou não comparecer às urnas no domingo de votação.

economia e renda: o debate sobre o poder de compra das famílias, o valor dos alimentos e a geração de empregos formais.

controle da rejeição: a cautela para evitar confrontos desmedidos capazes de afastar parcelas moderadas da população.

programas sociais: a discussão em torno da continuidade do auxílio financeiro e de recursos para a área de saúde pública.

Como funciona a dinâmica do confronto televisivo

O modelo do encontro prevê blocos com perguntas diretas entre os concorrentes, réplicas e tréplicas sob controle rígido de tempo. Os debatedores contam com minutos livres para administrar durante as falas, regra que exige equilíbrio emocional e capacidade de síntese para evitar erros perante milhões de pessoas conectadas em tempo real.

A menos de 24 horas da votação, falhas de percurso ganham repercussão ampliada. As coordenações partidárias reconhecem que vídeos curtos gerados durante a exibição circulam de forma instantânea na internet, atingindo faixas do eleitorado que não acompanham a transmissão pelos canais tradicionais de comunicação.

A população brasileira comparece aos locais de votação no domingo (25/10) para escolher quem comandará o governo federal pelos próximos quatro anos, com urnas abertas entre as 8h e as 17h, segundo o horário de Brasília.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria