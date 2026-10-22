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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Flávio e Lula empatam em votos válidos

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22/10) mostra intenção de voto para a disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

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22/10/2026 19:13 - atualizado em 22/10/2026 19:31

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Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada
Datafolha: Flávio Bolsonaro e Lula empatam com 50% dos votos válidos cada crédito: Evaristo SÁ e Mauro PIMENTEL / AFP

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) têm 50% dos votos válidos cada um, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22/10). O segundo turno da eleição presidencial será realizado neste domingo (25/10).

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Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio registra 47%, e Lula, 46%. Outros 5% dos entrevistados afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2% não souberam responder.

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O levantamento foi realizado entre 20 e 22 de outubro, com 2.520 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09709/2026.

Pesquisa anterior

Na pesquisa Datafolha divulgada em 15 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. Nos votos totais, o senador somava 47%, e o presidente, 45%. Brancos e nulos correspondiam a 6%, e 2% dos entrevistados não souberam responder.

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O levantamento anterior também ouviu 2.520 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais. O registro no TSE é BR-00466/2026.

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