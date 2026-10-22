Datafolha divulga pesquisa do 2º turno entre Lula e Flávio

O Datafolha divulga nesta quinta-feira (22/10), à tarde, uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). É a primeira rodada do instituto depois do debate da Band, realizado no domingo (18/10), e a penúltima antes da votação, marcada para domingo (25/10).

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Na pesquisa divulgada em 15 de outubro, Flávio tinha 51% dos votos válidos e Lula, 49%. Nos votos totais, o senador aparecia com 47% e o presidente, com 45%. A diferença ficou dentro da margem de erro, configurando empate técnico.

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL), 51%; Lula (PT), 49%

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL), 47%; Lula (PT), 45%

Na quarta-feira (21/10), a Quaest também mostrou empate técnico, com Flávio com 45% e Lula com 44% dos votos totais.

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Metodologia

O Datafolha ouviu 2.520 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026, e a estatística responsável é Renata Nunes Cesar.

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O instituto ainda divulga uma última pesquisa no sábado (24/10), véspera do segundo turno.