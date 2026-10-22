Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente para presidente no segundo turno?

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 acontece neste domingo (25/10). A disputa reúne o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No panorama geral das sondagens, Flávio está melhor colocado nas pesquisas eleitorais. Apesar dessa posição, a maioria dos levantamentos indica que os dois concorrentes estão em situação de empate técnico, quando consideradas as margens de erro.

Leia Mais

Pesquisas

A pesquisa telefônica Ideia/Meio realizou 1.500 entrevistas entre os dias 15 e 19 de outubro. No cenário apurado, Flávio aparece com 48% das intenções de voto, contra 46% de Lula. O grupo de brancos e nulos soma 3,4%, enquanto os eleitores indecisos representam 2,6%. A margem de erro informada é de 2,5 pontos.

Na divisão de votos válidos da mesma sondagem, que desconsidera os registros brancos, nulos e indecisos, Flávio atinge 51,1%, frente a 48,9% de Lula. Essa diferença de 2,2 pontos percentuais fica abaixo da margem de erro estabelecida para o levantamento.

O volume de indecisos dobrou e alcançou 14% na simulação espontânea da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira sob contratação do jornal "O Globo" e da "TV Globo". No levantamento realizado há uma semana, o percentual de indecisão registrado era de 7%.

No modelo espontâneo, os entrevistadores não apresentam a lista de concorrentes aos participantes. Nesse cenário sem indicação de nomes, Lula e Flávio marcam empate com 40% das intenções de voto cada.

Horários e cargos em disputa

A votação do segundo turno ocorre no domingo, 25 de outubro, entre 8h e 17h, pelo horário de Brasília. A etapa complementar de votação envolve apenas as vagas de presidente e governador, já que postos de senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais tiveram definição consolidada no primeiro turno.

Nos estados em que nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos para o governo estadual, o eleitorado vota novamente para governador. Nas localidades onde o governador já obteve a eleição na primeira fase, a escolha ocorre exclusivamente para presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria