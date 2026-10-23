Lula para Flávio: "Por que defende policial que matou menina de fuzil?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante o debate presidencial da TV Globo nesta sexta-feira (23/10), por ter atuado como advogado do policial militar acusado de matar Ana Clara, de 5 anos, durante uma ação policial. Na plateia, estava Cristiane Gomes da Silva, mãe da menina, convidada por Lula para acompanhar o confronto entre os candidatos.

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Ao abordar o tema da segurança pública, Lula perguntou o que levaria um senador da República a defender o agente acusado de atirar de fuzil contra uma criança. O presidente também criticou a atuação de Flávio no processo e questionou o modelo de segurança defendido pelo adversário.

"Aqui, hoje, tem a mãe de uma menina chamada Ana Clara, ela está assistindo, certamente ela está vendo a sua fisionomia, falando de segurança pública", afirmou Lula, antes de perguntar por que o senador teria atuado para impedir o julgamento do policial.

"O que leva um senador a defender um policial que deu um tiro de fuzil numa menina de 5 anos? Explica, que segurança é essa? Que território é esse? O território da bala? O território do policial que pode matar uma menina de 5 anos?", questionou o presidente. Lula também associou a situação à atuação de grupos criminosos e acusou Flávio de defender esses interesses.

Cristiane acompanhou o debate na primeira fila, ao lado de Marcelo Freixo, e integrou o grupo de 20 convidados de Lula para o último confronto televisivo entre os candidatos antes do segundo turno, marcado para domingo (25/10).

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O caso de Ana Clara passou a integrar a disputa eleitoral em meio às críticas de Lula à atuação de Flávio como advogado do policial militar acusado pela morte da criança. O episódio foi utilizado pelo presidente para questionar as posições do senador sobre segurança pública.