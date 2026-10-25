Flávio Bolsonaro vota no Rio: 'Chegou a hora da mudança de verdade'

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, compareceu às urnas por volta das 8h20 deste segundo turno na Escola Municipal Barão Homem de Mello. A votação ocorreu na seção 170 da unidade em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro, repetindo a rotina adotada no primeiro turno.

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O parlamentar esteve acompanhado da esposa, Fernanda, e de Douglas Ruas (PL), governador eleito do Rio de Janeiro.

Declarações sobre o cenário nacional

Na saída do local de votação, Flávio defendeu a troca no comando do país e disse que o Brasil não suportaria mais quatro anos no formato atual. O senador afirmou: "eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no 1º turno, que seja no 2º".

O candidato declarou que a rotina da população piorou nos últimos tempos. O político citou a sensação de insegurança e a crise financeira enfrentada pelas famílias, mencionando o "medo da geladeira vazia" e a dificuldade para quitar dívidas.

Em sua fala, o senador afirmou ter apresentado alternativas voltadas a reestruturar as contas públicas e prestar auxílio aos brasileiros endividados.

O parlamentar também fez um apelo contra a abstenção: "faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, que o Brasil vai mudar e vai vencer."

Histórico na vida pública

Flávio Bolsonaro tem 45 anos, formação em Direito e exerce o mandato de senador pelo Rio de Janeiro. O parlamentar obteve a vaga no Senado em 2018 com mais de 4 milhões de votos.

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Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o congressista atua como sucessor do legado do pai. Flávio consolidou a condição de representante do campo bolsonarista para o pleito de 2026 após divergências internas no PL no término de 2025. O candidato chegou ao segundo turno na liderança da disputa contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).