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ELEIÇÕES 2026

Cármen Lúcia vota em BH, distribui sorrisos e prega a liberdade de voto

Ministra do STF revela que, quando se aposentar da Justiça, vai advogar gratuitamente

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
25/10/2026 09:10

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Carmen Lúcia atende fãs e admiradores no local de votação
Carmen Lúcia atende fãs e admiradores no local de votação crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

"Que as eleições sejam tranquilas, de forma democrática, que cada um vote em quem quiser e vença o candidato com o maior número de votos", disse, na manhã deste domingo (25/10), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), a mineira Cármen Lúcia, ao chegar para votar, no segundo turno da eleição presidencial, no Colégio Santo Agostinho, na Rua Aimorés esquina com a Avenida Amazonas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Muito aplaudida e distribuindo sorrisos, a ministra posou para fotos com eleitores, independentemente da cor da camisa e do adesivo, recebeu abraços e beijos, e conversou com quem a abordou.

Cármen Lúcia chegou à seção eleitoral às 8h08, acompanhada do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, e do diretor-geral do TRE-MG, Rodolfo Pacheco.

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A ministra ficou na fila, no corredor do colégio, durante nove minutos (das 8h14 às 8h23), seguindo para a urna às 8h24, na 91ª seção da 33ª Zona Eleitoral. "Quando eu me aposentar, vou advogar 'pro bono'", ou seja, sem cobrar, contou aos jornalistas.

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O desembargador Carlos Henrique desejou "um bom domingo a todos, num dia de festa da democracia". E enalteceu o papel de todos os "que vieram antes, os antepassados", que lutaram para que este se tornasse possível.

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