Cármen Lúcia vota em BH, distribui sorrisos e prega a liberdade de voto

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

"Que as eleições sejam tranquilas, de forma democrática, que cada um vote em quem quiser e vença o candidato com o maior número de votos", disse, na manhã deste domingo (25/10), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), a mineira Cármen Lúcia, ao chegar para votar, no segundo turno da eleição presidencial, no Colégio Santo Agostinho, na Rua Aimorés esquina com a Avenida Amazonas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Muito aplaudida e distribuindo sorrisos, a ministra posou para fotos com eleitores, independentemente da cor da camisa e do adesivo, recebeu abraços e beijos, e conversou com quem a abordou.

Cármen Lúcia chegou à seção eleitoral às 8h08, acompanhada do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, e do diretor-geral do TRE-MG, Rodolfo Pacheco.

A ministra ficou na fila, no corredor do colégio, durante nove minutos (das 8h14 às 8h23), seguindo para a urna às 8h24, na 91ª seção da 33ª Zona Eleitoral. "Quando eu me aposentar, vou advogar 'pro bono'", ou seja, sem cobrar, contou aos jornalistas.

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O desembargador Carlos Henrique desejou "um bom domingo a todos, num dia de festa da democracia". E enalteceu o papel de todos os "que vieram antes, os antepassados", que lutaram para que este se tornasse possível.