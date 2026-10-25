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APOIO A FLÁVIO

Mateus Simões sobre voto em Flávio: "Devolver o Brasil aos brasileiros"

Governador de Minas Gerais declarou apoio ao candidato do PL às vésperas do segundo turno e criticou o PT e o presidente Lula.

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/10/2026 08:51 - atualizado em 25/10/2026 08:53

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Mateus Simões sobre voto em Flávio: “Devolver o Brasil aos brasileiros”
Mateus Simões (esq.) declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (dir.) à Presidência da República crédito: Gladyston Rodrigues / Jair Amaral / EM / DA Press

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e afirmou que o Brasil precisa ser devolvido aos brasileiros que trabalham. A manifestação foi publicada na véspera do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25/10).

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Em publicação nas redes sociais, Simões criticou os governos de esquerda e o Partido dos Trabalhadores (PT). “Não queremos nem aguentamos mais esse país que a esquerda criou”, escreveu.

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Na sequência, o governador defendeu a mudança no comando do país e fez referência direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Está na hora de devolver o Brasil aos Brasileiros que trabalham e olham para frente, sem PT e sem Lula”, afirmou.

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Na mensagem, Simões também demonstrou expectativa pela confirmação do resultado eleitoral. “Amanhã teremos a confirmação da eleição do próximo e, espero, novo Presidente do Brasil”, publicou.

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A declaração reforça o posicionamento do governador mineiro na disputa presidencial, que tem Flávio Bolsonaro como candidato do PL no segundo turno.

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