Mateus Simões sobre voto em Flávio: "Devolver o Brasil aos brasileiros"
Governador de Minas Gerais declarou apoio ao candidato do PL às vésperas do segundo turno e criticou o PT e o presidente Lula.
compartilhe
O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e afirmou que o Brasil precisa ser devolvido aos brasileiros que trabalham. A manifestação foi publicada na véspera do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
22 Flávio Bolsonaro— Mateus Simões (@mateus_simoesmg) October 25, 2026
Amanhã teremos a confirmação da eleição do próximo e, espero, novo Presidente do Brasil. Não queremos nem aguentamos mais esse país que a esquerda criou. Está na hora de devolver o Brasil aos Brasileiros que trabalham e olham para frente, sem PT e sem Lula.
Em publicação nas redes sociais, Simões criticou os governos de esquerda e o Partido dos Trabalhadores (PT). “Não queremos nem aguentamos mais esse país que a esquerda criou”, escreveu.
Leia Mais
-
Timidamente, Mateus Simões canta 'volta, Bolsonaro' em evento do PL
-
Simões diz que 'não faz sentido' PL lançar candidatura própria em Minas
-
Silveira sobre aproximação de Simões e Bolsonaro: 'Em busca de likes'
Na sequência, o governador defendeu a mudança no comando do país e fez referência direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“Está na hora de devolver o Brasil aos Brasileiros que trabalham e olham para frente, sem PT e sem Lula”, afirmou.
Leia Mais
Na mensagem, Simões também demonstrou expectativa pela confirmação do resultado eleitoral. “Amanhã teremos a confirmação da eleição do próximo e, espero, novo Presidente do Brasil”, publicou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A declaração reforça o posicionamento do governador mineiro na disputa presidencial, que tem Flávio Bolsonaro como candidato do PL no segundo turno.