Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Pesquisa Futura: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9% dos votos válidos

Pesquisa divulgada na véspera do segundo turno aponta diferença de apenas 0,2 ponto percentual entre os candidatos à Presidência; resultado indica empate técnico

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
24/10/2026 22:15 - atualizado em 24/10/2026 22:36

compartilhe

×
Avanço de Flávio nas pesquisas deixa campanha de Lula em alerta na reta final
Lula e Flávio Bolsonaro figuram em pesquisas que mostram cenários acirrados para o segundo turno das eleições crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB

A pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais, divulgada neste sábado (24/10) e encomendada pela CNN Brasil, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, aponta uma disputa acirrada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento mostra Flávio com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A diferença entre os dois candidatos é de apenas 0,2 ponto percentual. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Leia Mais

Os votos válidos são aqueles atribuídos diretamente aos candidatos. Votos em branco e nulos não entram nesse cálculo, que considera apenas os votos válidos para a definição do resultado eleitoral.

A pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais ouviu 2 mil pessoas nos dias 23 e 24 de outubro, informou a CNN Brasil. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A eleição presidencial de 2026 também chega ao fim sob forte rejeição aos dois candidatos. Segundo o Datafolha, 46% do eleitorado afirma que não votaria em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45% rejeitam Flávio Bolsonaro (PL) — uma situação de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos. Os índices constam em pesquisa divulgada neste sábado. 

Tópicos relacionados:

flavio-bolsonaro lula pesquisa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay