Pesquisa Futura: Flávio tem 50,1% e Lula, 49,9% dos votos válidos

A pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais, divulgada neste sábado (24/10) e encomendada pela CNN Brasil, véspera do segundo turno das eleições presidenciais, aponta uma disputa acirrada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento mostra Flávio com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% de Lula.

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A diferença entre os dois candidatos é de apenas 0,2 ponto percentual. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Os votos válidos são aqueles atribuídos diretamente aos candidatos. Votos em branco e nulos não entram nesse cálculo, que considera apenas os votos válidos para a definição do resultado eleitoral.

A pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais ouviu 2 mil pessoas nos dias 23 e 24 de outubro, informou a CNN Brasil. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

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A eleição presidencial de 2026 também chega ao fim sob forte rejeição aos dois candidatos. Segundo o Datafolha, 46% do eleitorado afirma que não votaria em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45% rejeitam Flávio Bolsonaro (PL) — uma situação de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos. Os índices constam em pesquisa divulgada neste sábado.