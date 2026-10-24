Datafolha: Lula e Flávio chegam ao fim do 2º turno empatados na rejeição

A eleição presidencial de 2026 encerra-se neste domingo (25/10) sob forte rejeição aos dois candidatos. Segundo o Datafolha, 46% do eleitorado afirma que não votaria em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45% rejeitam Flávio Bolsonaro (PL) — uma situação de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos. Os índices constam em pesquisa divulgada neste sábado (24), um dia antes do pleito.

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Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, os índices refletem estabilidade e espelham a inversão da rodada divulgada na quinta-feira (22), quando Flávio registrava 46% e Lula, 45%. Apenas 2% dos eleitores declaram rejeitar ambos os candidatos, enquanto 6% afirmam não rejeitar nenhum deles.

A antipatia expressiva a ambos os nomes pautou a estratégia de comunicação no segundo turno, momento de acirramento deflagrado pela liderança de Flávio na primeira etapa do pleito. O tom da campanha se traduziu em propaganda ostensiva de desconstrução e embates diretos nos debates televisivos.

Se a estratégia serviu para polarizar o eleitorado — os demais candidatos do primeiro turno somaram menos de 8% dos votos válidos —, também reduziu a margem de crescimento dos concorrentes. Mesmo com a intensificação das agendas de rua e da presença digital da campanha petista, os ganhos em votos efetivos mostraram-se marginais devido à forte cristalização do eleitorado. Na reta final, a busca por votos concentrou-se na tentativa de desgastar a imagem do adversário para induzir o eleitor à anulação ou ao voto em branco.

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O levantamento ouviu 4.050 pessoas entre sexta (23) e sábado (24). A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09540/2026.