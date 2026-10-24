Datafolha: na véspera da eleição, Flávio tem 51% e Lula, 49%

A campanha presidencial chega ao fim neste domingo (25) com um segundo turno marcado no último debate na TV por discussões sobre economia, saúde e segurança pública com uma série de ataques pessoais entre os dois candidatos. Na véspera da decisão, pesquisa Datafolha revela que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% dos votos válidos e o presidente Lula (PT), 49%.

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Pesquisa realizada na sexta-feira (23) e neste sábado (24) ouviu 4.050 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Na rodada anterior do Datafolha, na quinta-feira (22), havia empate entre candidatos marcando 50% dos válidos em números arredondados.

No começo da campanha do segundo turno, a distância entre Flávio e Lula era de quatro pontos nos válidos.

A tentativa de convencer o eleitor a ir votar é um dos motores da campanha de Lula no segundo turno, dado que grupos que tendem a escolher o petista são usualmente os que mais faltam às urnas.

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Mas um dado da abstenção no primeiro turno chamou a atenção: o grupo em que ela mais cresceu foi o de jovens de 21 a 24 anos, chegando a 1/4 deles. Assim, a guinada da campanha do PT em direção às redes sociais e à mobilização puxada por estudantes nas ruas é algo a ser observado.